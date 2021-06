Jaime Pérez: “Los seis años de Cruz en la alcaldía son un tiempo perdido para el progreso de Huelva”

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha solicitado al alcalde Cruz “coraje, decisión y valentía para impulsar los proyectos estratégicos de infraestructuras pendientes para el desarrollo económico de la capital y la provincia de Huelva”.

Los populares se ha desplazado hasta las puertas de la antigua Estación de Trenes de Huelva que se encuentra abandonada desde la inauguración de la nueva Estación en abril de 2018 como “ejemplo de la dejadez del ejecutivo socialista y de la actitud complaciente del alcalde Cruz”.

En este sentido, han calificado los seis años de mandato del alcalde Cruz como “un tiempo perdido para los proyectos estratégicos de la ciudad de Huelva como la llegada de la Alta Velocidad, el Parque el Ferrocarril, el tercer carril de la autovía de Sevilla o el desdoble de la carretera nacional que nos une con Extremadura”. “La actitud de complacencia del alcalde está fuera de lugar teniendo en cuenta que a meses de las elecciones se apresuró a agarrar una pancarta que reclamaba más y mejores infraestructuras para Huelva”.

El popular Pérez ha lamentado que “los onubenses ya no esperan nada de un alcalde que prefiere ser una alfombra para los ministros de su partido que la china en los zapatos de un Gobierno que olvida a la provincia de Huelva y de la que sólo le interesan sus votos”. En este sentido, el popular Pérez recuerda que los gobiernos socialistas tanto de Zapatero como de Sánchez no han impulsado ni una sola obra de infraestructuras estratégica en la provincia siendo las últimas de los gobiernos de Aznar, el desdoble de la autovía de Huelva con la Frontera Portuguesa, o del gobierno de Rajoy, la nueva estación de Trenes. “Mientras unos prometen desdobles de autovías que no llegan o prometen tres puentes a Punta Umbría o venden para Huelva la estación que Calatrava tenía prevista para una ciudad italiana y que serían como tres giraldas juntas, otros se dedican a hacer realidad los únicos proyectos de comunicaciones serio y tangiblesque pueden verse en la actualidad”.

El portavoz de los populares en el Ayuntamiento ha vuelto a exigir al alcalde que “alce la voz ante el Gobierno de Sánchez para reclamar el desbloqueo de proyectos estratégicos para Huelva como la alta velocidad, el Parque del Ferrocarril, el Ensanche Sur, los horarios de los trenes, la gestión de la Nueva Estación o el uso de la Antigua Estación”. “Nos prometieron todas estas cosas y lo único que se ha hechoes un parking en precario donde debía estar un parque; no se tiró un muro para levantar una valla y poner cuatro focos para que el mismo de siempre gane dinero con un parking low cost ante la desidia y la pasividad de su amigo el alcalde” ha denunciado Jaime Pérez.

Para los populares el alcalde Cruz debe tomar nota del impulso en materia de infraestructuras del Puerto de Huelva y de la Junta de Andalucía que están acometiendo obras importantes para Huelva en materia sanitaria, paisajística, de empleo y de rehabilitación monumental.

En ese sentido los populares se han hecho eco de las informaciones que apuntan a que Huelva es la provincia de Andalucía con un menor nivel de ejecución de obra pública. Para Jaime Pérez el Ayuntamiento “dejó sin ejecutar el año pasado inversiones por un importe de 21 millones de euros según datos de la liquidación aprobada en el pleno”. Lo grave, para el portavoz popular, es que en el último año de ejecución de la EDUSI falta la mitad de las inversiones por acometer, y hay un retraso de 2 años en obras como la de la plaza de Andalucía o la plaza de los Templetes cuya inauguración se iba a hacer la semana pasada y se ha vuelto a retrasar una vez más.

Desbloqueo de infraestructuras

Para Jaime Pérez “el alcalde debe coger un tren hacia Madrid y no volver hasta que desbloquee los proyectos que bloquea el Gobierno de Sánchez como la llegada de la Alta Velocidad, la ampliación con el nuevo bulevar del Parque del Ferrocarril que conectará los barrios del Matadero y Pescadería con el Centro y el Ensanche Sur, y el uso del edificio de la Antigua Estación como Centro Cultural para Huelva”. Para los populares estamos ante una gran oportunidad al contar con los Fondos Next Generation de la Unión Europea y los fondos por la inclusión de Huelva en el Corredor del Atlántico.

Para finalizar, Jaime Pérez ha recordado que en el último Pleno celebrado hace una semana se votó la propuesta Grupo Popular contra los peajes en la provincia de Huelva, pero “el alcalde fue incapaz de recordárselo a la ministra Montero en su visita posterior a Huelva”.