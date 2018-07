Isla Cristina elige a su pregonero

La junta directiva de la Peña Cultural Carnavalera Los Espaciales de Isla Cristina designó José Manuel Escobar Martín, de 61 años de edad, como pregonero de la edición del próximo año 2019 del Carnaval de la localidad costera.

El flamante pregonero es un conocido e histórico carnavalero de calle del municipio, no obstante fue fundador entre los años 1974 y 1975 de la Asociación Cultural carnavalera El Dragón, la más antigua de Isla Cristina legalmente constituida, de la que ha sido durante muchos años presidente y en cuya junta directiva permanece. También es actualmente miembro de la Federación Isleña de Peñas y Asociaciones de Carnaval (FIPAC), encargada de la organización del carnaval de calle.

José Manuel Escobar Martín está casado y tiene un hijo y una hija, además de dos nietos, y trabaja como conserje en el Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen del Carmen de Isla Cristina. También es aficionado al deporte en general y a la bicicleta de montaña en particular, que practica casi a diario.

El nuevo pregonero del carnaval isleño señaló a Huelva Información que se enteró este mismo domingo de su designación, que acogió con una "enorme sorpresa", además de con "mucho orgullo y satisfacción personal", y confesó que la noche de este domingo prácticamente no pegó ojo hasta pasadas las cuatro de la madrugada porque "me empezaron ya a asaltar ideas que fui apuntando para el pregón". Y es que según añadió, "la responsabilidad es muy grande, ya que te tienes que enfrentar a un público y a un pueblo que vive intensamente su carnaval y que lo entiende, y eso pesa mucho". Por otra parte explicó que su pregón será "muy diferente" a otros anteriores, sobre todo "por ser el primer pregonero que procede del ámbito del carnaval de calle, y no del carnaval de teatro y de las murgas y comparsas, lo cual me hará darle al pregón un enfoque totalmente distinto".

Por último señaló que a pesar de que aún queden seis meses para el pregón, "a mí me parece que solo queda una semana".