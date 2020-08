Irene Babio: “Seguiremos viendo brotes de Covid-19, pero no podemos hablar de una segunda oleada”

Convive con la pandemia de coronavirus cada día. Lejos de infligirle temor o desmotivación, Irene Babio trata su rutina diaria con pasión contagiosa. Ama su profesión y se desvive por mitigar los efectos de la epidemia que asola en estos momentos a todo el planeta. La epidemióloga de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña destaca también la colaboración y la responsabilidad ciudadana y considera, de este modo, que los onubenses saben en qué situación se encuentran y cómo lidiar con ella. A su vez, manda un mensaje de tranquilidad a la población de la provincia, en tanto que los servicios sanitarios están “sobradamente” preparados y motivados en vista a posibles nuevos impactos de la Covid-19.

–Solo dos meses en el puesto, pero irradia pasión ante el desafío de lidiar contra una pandemia.

–Es cierto que estamos ante una crisis sanitaria de la que nunca antes habíamos tenido información, pero al margen de la dificultad que trae consigo este escenario, estoy muy ilusionada por estar ante un reto profesional muy importante y en el que yo estaba interesada mucho antes de que todo ocurriese. Estoy muy feliz con mi trabajo.

–Después del estado de alarma, Huelva pasó por una estabilidad, pero con el verano han regresado los casos. ¿Hablaremos de brotes o de oleadas?.

–Desde mi punto de vista no podemos definir la nueva situación como una segunda oleada. Sobre todo, porque el primer contacto con la Covid-19 fue muy duro al tratarse de un virus del que no conocíamos su evolución histórico-epidemiológica y que, aún así, los servicios sanitarios consiguieron amortiguar. Por ello, no creo que sea nunca igual que en la primera fase, dado que cada vez el conocimiento es mayor, al igual que los medios para mitigar los efectos. Sí creo que seguirán habiendo brotes hasta que no encontremos la forma de erradicar la enfermedad o, en su defecto, hasta que no logremos un control farmacológico. Tenemos que saber que el virus vivirá con nosotros durante un tiempo que puede prolongarse.

Irene Babio "El virus sigue con nosotros y seguirán habiendo focos hasta que no logremos erradicar la enfermedad”

Irene Babio "En el descenso de la letalidad influye mucho la posibilidad de hacer diagnósticos de forma más temprana”

–¿Hay una explicación fundada que dé una respuesta a esta menor incidencia del virus en Huelva?.

–En estos momentos se barajan muchas hipótesis, pero no hay ninguna explicación científica probada. Por ello, se hace imposible dar una respuesta acerca de este caso al ser pronto para valorar las causas del virus. En este sentido, tenemos que combinar muchos factores, como las causas sociales, la dispersión de la población o la disposición territorial, entre otras.

–Recientemente se ha decretado el cierre del ocio nocturno para evitar la propagación del virus. A su juicio, ¿estaba siendo una de las principales causas de los nuevos positivos?.

–No creo que haya sido por el ocio nocturno en sí, sino más bien por el hecho de que la sociabilidad de los jóvenes es mayor que la de las personas de edad superior. Por tanto, es más fácil que el virus pueda transmitirse en estas edades. Ahora bien, desde el inicio de la pandemia no me he topado con nadie en Huelva que esté fuera del contexto, es decir, la responsabilidad en la provincia es muy positiva y todos sabemos dónde estamos y las circunstancias de la situación actual.

–Hablemos ahora sobre la letalidad, mucho más baja que durante el estado de alarma. ¿A qué se debe?.

–En esta cuestión influyen muchos factores. Entre ellos, figuran la juventud de los contagiados –ha descendido considerablemente la media de edad–; la posibilidad de hacer diagnósticos más tempranos, de manera que ahora podemos saber si alguien es positivo en 24 horas o menos; el gran trabajo de la atención primaria, que lleva soportando un gran peso desde el inicio de la pandemia; o los avances en el área de epidemiología, así como en la sanidad pública. Todo ello incide en la capacidad emocional de los sanitarios, quienes han dejado atrás los aterradores momentos del comienzo de la pandemia, cuando tenían que hacer frente a separaciones familiares o a muertes solitarias.

–Una vez que finalice el verano y el turismo se reduzca en las zonas costeras, ¿respiraremos?.

–Es complicado que no sigamos teniendo casos de coronavirus. Aun así es un escenario futurista sobre el que no podemos hacer predicciones con rigurosidad. Lo que sí es cierto es que acontecerán otras cuestiones diferentes al turismo como la vuelta a las clases o el regreso al trabajo de los que ahora están fuera de la provincia.

–¿Es recomendable ahora mismo que los jóvenes regresen a las clases presenciales, véase colegios, institutos y universidades?.

–En mi opinión, la vuelta a las clases es recomendable en Huelva y, de hecho, los servicios sanitarios estamos más que preparados para el posible impacto que pueda traer consigo la vuelta al cole. En este sentido, creo que los alumnos deben volver a las aulas por la conciliación familiar de los padres, pero también porque la presencia en la clase es muy importante para el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes.

Irene Babio "Estamos preparados para una vuelta al cole que es recomendable para el desarrollo social de los alumnos”

–¿Qué papel jugáis los epidemiólogos en una pandemia como la actual?.

–Nuestro papel es gestionar los casos de coronavirus que se producen a diario, al tiempo que estudiamos las causas que provocan esta enfermedad y que ayudan a diseminarla. Controlamos todos los factores que están detrás de la Covid-19 para disminuir la dispersión del virus y para que la población esté más segura. También somos el puente de enlace en el control de la enfermedad y coordinamos al equipo de rastreadores en su función de seguir los vínculos de las personas infectadas.

–Una ocupación que actualmente exige mucha implicación.

–Yo califico la labor de esencial. Sin la coordinación ni la parte técnica del área de epidemiología sería casi imposible frenar la expansión del virus. Es vital que coordinemos las actuaciones de los rastreadores, así como la aplicación y la actualización de los protocolos a seguir por ellos. A su vez, hay que entender que en lo anímico es muy dura la situación porque una pandemia te exige mucho personal y profesionalmente. Es difícil alcanzar ese equilibrio entre la parte técnica y la emocional, pero aquí todos estamos muy motivados y volcados con la epidemia.

–¿Trabajáis con un equipo amplio de rastreadores?

–Nuestra unidad está reforzada con el apoyo de unos 600 empleados de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, los cuáles trabajan en el seguimiento de los pacientes Covid-19 para poder detectar, de forma rápida y efectiva, a todos los contactos de los pacientes diagnosticados. De esta manera, una vez ha sido confirmado un positivo, los equipos tienen la tarea de rastrear los contactos de este paciente en los últimos días desde que comenzaron sus síntomas o, si está asintomático, desde días antes del diagnóstico positivo por PCR. De esta manera, en menos de 24 horas contactarán con las personas que haya identificado el positivo, analizarán su situación y derivarán al centro de salud para que el médico de primaria prescriba la prueba PCR en el caso de que sea necesario. En el caso de que un contacto sea positivo, se empezarían a rastrear los contactos de este nuevo caso. Además, realizan una importante labor de coordinación entre los distintos centros de salud andaluces, ya que puede darse el caso de que los contactos pertenezcan a otra zona por lo que su labor será de rastreo y de coordinación con el objeto de que el seguimiento sea lo más exhaustivo posible y evitar la propagación del virus.

–No cualquier persona puede llegar a convertirse en rastreador.

–En absoluto. El requisito es tener capacidad sociosanitaria, además de haber sido formado en este ámbito. En este sentido, la Consejería de Salud y Familias junto a la Escuela Andaluza de Salud Pública ha activado un programa de formación de trazadores para que puedan reforzar sus conocimientos sobre la pandemia.

–¿En qué consiste el curso de formación?.

–El programa cuenta con un diseño de autoaprendizaje virtual en el que se abordan aspectos básicos sobre la Covid-19, entre los que se incluyen su prevención y la necesidad del trazado de contactos estrechos de los nuevos positivos para asegurar la contención del virus. El curso hace hincapié en las habilidades imprescindibles para una comunicación efectiva durante las entrevistas con los contactos del nuevo paciente de coronavirus.

Irene Babio "La pandemia nos ha enseñado que la rapidez nos hace más fuertes y nos permite controlar antes los casos”

Irene Babio "El personal sanitario tiene otra piel, viene con una gran sensibilidad en su código genético para situaciones como esta”

–Precisamente, la empatía es uno de los requisitos imprescindibles para un sanitario.

–Es fundamental la empatía y el trato con las personas. Es verdad que la gente está muy concienciada con el virus, pero cuando das un diagnóstico de un positivo la población tiene miedo. De este modo, si no sabes como gestionar al usuario que está detrás del teléfono o en la mesa de la consulta, no le estás ayudando porque su miedo crece. Hay que saber transmitir la información, además de la confianza, siendo también asertivos. En este contexto, el personal sanitario tiene otra piel, viene con una gran sensibilidad en su código genético.

–¿Qué puede decirnos de los anticuerpos?.

–Los anticuerpos son moléculas que segrega nuestro cuerpo para defenderse de una infección. Tiene diferentes características en función de cuando son segregadas. Podemos definirlos como nuestra memoria y actúan para recordarnos que ya hemos estado infectados por un determinado patógeno. En el caso de la Covid-19, hay artículos científicos publicados que hablan de casos en los que sí que han habido segundas infecciones por coronavirus, por lo que es algo que aún está por estudiar.

–Los casos crecen, ¿hay riesgo de colapso sanitario en la provincia?.

–No hay riesgo de colapso y, de hecho, el Servicio Andaluz de Salud está muy preparado para posibles impactos. Pese a ello nos preparamos para el peor de los escenarios y he de decir que mis compañeros están muy fuertes anímicamente, además de muy formados.

–¿Qué habéis podido aprender los sanitarios en una pandemia como esta?.

–Hemos aprendido que la rapidez nos hace más fuertes porque nos permite controlar antes los casos y, de este modo, disminuirlos en la medida de lo posible. Por eso las PCR nos han ayudado tanto y hemos ido mejorando progresivamente hasta el punto de tener un brote controlado en 24 horas. Lógicamente, sabemos que hay muchas cosas por mejorar, pero en líneas generales progresamos a gran velocidad.

–¿Qué saca como positivo de la epidemia de Covid-19?.

–Las relaciones profesionales entre todos los sanitarios. Es tan buena que ha demostrado lo unidos que estamos todos en la lucha contra el virus. Esto nos ha permitido motivarnos y tomar conciencia de lo que tenemos. Además, la pandemia también ha sacado a relucir las ganas de aprender, en tanto que los profesionales son los que han dado el paso para volcarse en su formación en este ámbito.