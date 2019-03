Aumentan en cuatro años un 131% los onubenses que compran por Internet

Cada vez son más los ciudadanos de Huelva que utilizan Internet para realizar sus compras. En cuatro años el número de onubenses que utiliza la red para adquirir productos se ha incrementado un 131%, según datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares de Andalucía, elaborada por la Junta de Andalucía. Si se compara con el año anterior, el aumento es del 29,2%.

En 2018 fueron 229.336 los onubenses que hicieron compras on line, frente a los 177.373 registrados en 2017, y los 99.097 del año 2014. Los usuarios de la red muestran cada vez más su confianza en este medio y no dudan en utilizarlo a la hora de realizar cualquier gestión. De hecho el 71% que accedió a Internet durante el pasado año así lo reconoció.

Entre los motivos argumentados por las personas que no compran por Internet prevalece la preferencia por la tienda física, seguido del mantenimiento de la privacidad . También hay quien no opta por esta opción por no considerarlo seguro, mientras que otros no lo han probado por falta de conocimiento de cómo hacerlo.

El 76,2% de los onubenses que compraron por Internet en 2018 adquirieron productos de alimentación, limpieza e higiene, así como ropa, muebles, material de despacho, juguetes e incluso medicamentos. El 95,8 de las compras se realizaron en empresas españolas.

En líneas generales, las jóvenes, hasta los 34 años de edad, realizan más compras por Internet que los hombres. Las mujeres adquieren más ropa y material deportivo, mientras que los hombres muestran preferencia por los artículos informáticos: software y actualizaciones de ordenadores, equipo informático, equipamientos electrónicos y juegos de ordenador.

En cuanto a las actividades realizadas en Internet, las mujeres muestran una mayor preferencia por aspectos sanitarios o sociales, fundamentalmente buscan información sobre temas de salud, conciertan citas médicas y participan en redes sociales. Los hombres, por su parte, prefieren jugar o descargar juegos, utilizar la banca electrónica y escuchar música.

Tal y como se recoge en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares de Andalucía, 410.431 onubenses utilizaron Internet en 2018, de los cuales el 57% lo hizo para realizar gestiones vinculadas con las administraciones y servicios públicos.

El 51,7% uso la red para obtener información de páginas web de las administraciones públicas, el 33,7% descargó formularios oficiales y el 37,6% envió formularios cumplimentados.

El dispositivo más empleado, fuera de la vivienda, para acceder a Internet fue el teléfono móvil, opción elegida por el 93,5% de los usuarios, frente a la tableta.