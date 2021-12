Intercambio de cartas y abrazos entre mayores y pequeños de Huelva

Mayores y pequeños compartían ayer la misma ilusión por encontrarse e intercambiar las cartas que tenían preparadas con motivo del encuentro intergeneracional promovido por la asociación Anumayores en la Escuela Infantil Chari de la capital onubense.

Mayores que ya el año pasado recibieron las cartas y este querían corresponder con las suyas, pero entregándolas en persona. Oskar, Triana, Thiago, Jarro y sus compañeros pudieron abrazar a Dolores, Rosa, Rosario, Inés y los miembros de la asociación que asistieron a esta cita tan especial. La pequeña Triana contaba en su carta que le encanta que le lean cuentos, cantar y bailar canciones de Rafaela Carrá, una misiva que dedicaba a Rosa, que vive su asociación “como si fuera una familia”, vive sola y desde hace dos años “una busca un lugarcito” que ha encontrado en Anumayores. “Ahora tengo toda la mañana ocupada” entre los talleres de gimnasia, de memoria y de todo lo que haga falta.

Isabel González es la presidenta, la encargada de organizar las actividades para los más de cuarenta socios y para poder sufragar gastos. Ahora venden figuras de nacimiento de crochet, “el taller boom de este año”, cuentan además con un belén lleno de detalles en el local de su asociación. El Ayuntamiento les ha cedido otro que deben acondicionar, y en ello están a través de obras de teatro y diferentes conciertos con los que obtener fondos.

Sin embargo, la actividad no cesa para este colectivo especialmente necesitado de socialización y por ello más afectado por las consecuencias de la pandemia. Para ello, y aunque ya lo tenían de antes, cuentan con el taller de Psicología de la mano de Carmen, de la que hablan maravillas todas las socias.

“Es extraordinaria”, dice Pepi, que acaba de intercambiar su carta con el pequeño Jarro, recién llegado de Alemania, que aunque no entiende bien el español, sí se da cuenta del cariño que encierra el abrazo que le acaba de regalar esta nueva abuela española. Lo agradece con una sonrisa descomunal. Eso le pide precisamente por escrito, “que sonrías siempre”, un folio lleno de detalles de colores y pegatinas que acompañan a esas letras de los que más saben, los mayores. “Se parece a mi hijo cuando era chico”, dice esta señora llena de energía que hace “una gimnasia estupenda y también me encanta la monitora de memoria cognitiva”. Todo lo disfruta y la de ayer le parecía “una iniciativa maravillosa”.

A su lado está Inés, de 89 años, que cuenta que tiene seis nietos y seis biznietos, “una ganó el domingo una medalla de oro de piragüismo en Sevilla y es la segunda que logra”, apostilla a las primeras de cambio. En su carta explica que “las abuelas somos muy buenas y damos todos los caprichos” y de palabra señala que hace 45 años que enviudó, pero “estoy acostumbrada, lo llevo bien, yo les animo a ellos”, apunta mientras rodea con su mirada el corro que forman sus compañeros.

Desde que participa en las actividades de Anumayores, Rosario, de Aljaraque, tiene “más ganas de vivir”, igual que Dolores, “esto me ha dado la vida, la psicóloga me encanta”, afirma convencida.

Esta especie de ángel de la guarda de la que hablan con verdadera devoción es Carmen, quien les escucha y les entiende, personas que “necesitan ilusionarse y no sentirse una carga por su edad y sus limitaciones físicas”. Un colectivo aquejado en ocasiones por la losa de la soledad no deseada, pero “les hemos enseñado que aunque vivan solos no se sientan solos, en ocasiones es lo que les ocurre a algunos que viven con familiares”.

El objetivo es que vivan con ganas e ilusión todos juntos, socializando “y así estimulan todas las áreas, saber gestionar la vida con habilidades sociales les empodera e ilusiona”, añade Carmen. Tratan de recuperar esas ganas de “seguir abrazando la vida”, a ser posible con las mismas ganas y con el mismo cariño que transmitieron ayer a un grupo de afortunados niños.