El Instituto de la Mujer pide implicación al entorno de la víctima en la lucha contra la violencia de género

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) pide la implicación del entorno de la víctima en la lucha contra la violencia de género, para ello pone en marcha una campaña con el lema No dejes que caiga en su trampa, que comprende un decálogo para detectar indicios de violencia de género así como una guía de actuación.

La asesora de programa del IAM en Huelva, María Martín, acompañada del delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Manuel Antonio Conde, ha presentado la campaña. Martín ha indicado que además de poner el foco en la mujer se pone también en su entorno más cercano para que éste dé "la voz de alarma sobre mujeres que sufren episodios de violencia de género". Se trata de buscar "nuevos enfoques y miradas que conecten con toda la sociedad".

Martín ha incidido en que la violencia de género "atenta contra la vida de la mujer". Ha explicado que, según el diagnóstico previo a la elaboración del Plan Integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía, el 44% de las personas que conocen un caso no hacen nada al respecto, frente a un 15% que llama a la policía para denunciarlo. La asesora de programa del IAM en Huelva ha recalcado que "no se le puede dejar toda la responsabilidad a la mujer, no es un problema de las mujeres, es de toda la sociedad, es necesaria la implicación de toda la sociedad".

Según ha subrayado "las campañas institucionales son una herramienta para la concienciación", a lo que ha añadido que "el apoyo social es fundamental para salir de la violencia de género". Martín ha apuntado que el entorno más cercano de las víctimas "es su mejor escudo de protección, necesita de su implicación".