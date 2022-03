Inquietudes cofrades

Ya con la primavera en escena, donde se equilibran las horas, donde los almendros florecen entre incienso y cera derretida, con las inquietudes que nos han dejado estos dos años tan difíciles y dolorosos, faltan horas para esta dinámica de vértigo que vivimos, papeletas de sitio, limpieza de enseres, montajes, traslados de pasos a sus parroquias o capillas, y detrás una multitud, cual se tratase de una falsa Estación de Penitencia. Sólo quedan las últimas o penúltimas tertulias de esquinas o bares.

Y se echa de menos ver escaparates con carteles anunciando nuestra Semana Mayor, o maniquís vestidos de mantilla en esos grandes almacenes que anuncien lo que está por venir, o también agendas o programaciones con todos los actos, que son muchos, y, a veces, se solapan unos con otros, para estar enterados de lo que acontece. Estamos hartos de escuchar que nuestra Semana Santa da mucho a la ciudad, pues demostrémoslo.

Y, entre esas inquietudes, mucho se habla del número de nazarenos que veremos en las filas, que ojalá sean muchos, pues después de este esplendor patrimonial que estamos viviendo en nuestras cofradías, de este llamado año dorado, es necesario un resurgir de hermanos. En los programas televisivos, tertulias, redes sociales, o para completar guías, se pregunta una y otra vez, cuántos saldrán este año. Pero, ¿hay cultura o tradición de salir con nuestro hábito nazareno? Algunos dicen que este año no salen, porque no tienen sintonía o feeling, vocablo muy de moda, con la Junta actual, otros se quitan el costal, pero la túnica no, por supuesto. Además, es mejor ir de servidor, o con su traje de chaqueta y medalla pululando alrededor de los pasos, y cuantos monaguillos, turiferarios, ceroferarios, paveros, hasta que tengan cincuenta años, y cuantas algias tenemos, pero a los maratones no faltamos. Claro que es una penitencia, pero no pedir lo que no cumplimos. Ahora, que algunas cofradías van a formar sus tramos en la calle, por precaución sanitaria, es el momento de no entrar con traje en los templos o capillas sino se va a hacer Estación de Penitencia. Es la hora de disfrutar, de ilusionarnos de nuevo como si fuésemos niños, con esa inquietud de quien se viste por primera vez. Muchos pensamientos afloran en nuestra mente, aquellos que compartieron y vistieron la túnica en casa de nuestros padres. Es un ritual que no se debe perder, su magia, su encanto, ese perfume del incienso impregnado en nuestros hábitos. En la calle, con el más absoluto recogimiento, manteniendo la pureza, para no perder la esencia, como anónimos penitentes, donde sólo hay miradas, que mejor manera de hacer penitencia. Los cirios, cruces e insignias se hacen pesados en ese frío de la soledad, y sólo tú para conjugar fe y devoción.

Y entres tantas inquietudes, llegamos este próximo domingo al llamado Domingo de Pasión, que todos como cofrades debemos estar o escuchar, preludio de lo que está por venir, anuncio de la Pasión y Muerte del Señor para llegar a la Pascua de Resurrección, que este año correrá a cargo de nuestro querido D. Jesús Manuel Flichi Redondo, cofrade y cristiano auténtico, que subirá al atril poniendo todo su corazón, dejando sus sentimientos y su amor por nuestra Semana Santa y su ciudad.