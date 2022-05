Inma Nieto (Por Andalucía) critica que Moreno "esté permitiendo que se haga negocio con la salud"

La candidata de Por Andalucía a las elecciones andaluzas del 19 de junio, Inmaculada Nieto, ha criticado en Huelva que el Gobierno de Juanma Moreno "esté permitiendo que se haga negocio con la salud de los andaluces" y "ha hecho que muchas familias tengan que recurrir a los seguros privados". Así se ha manifestado la candidata tras mantener una reunión con la Asociación en defensa de la sanidad pública en Huelva (Onusap), y de los sindicatos CCOO y UGT, en la que ha asegurado que "se trata de un negocio muy boyante".

"La manera calculada en la que se ha debilitado el Servicio Andaluz de Salud, despidiendo personal sanitario, no reforzando las plantillas, dejando morir a la atención primaria y colapsándola ha provocado que muchas familias se hagan, aún teniendo recursos muy escasos, seguros privados por poder tener, por ejemplo, una atención pediátrica garantizada para sus niños", ha subrayado.

Asimismo, la candidata ha asegurado que el camino de la coalición será "a la inversa", por lo que el objetivo es "fortalecer la sanidad pública para que cada vez el sistema y, por tanto, las personas a las que tiene la Junta la obligación de atender de manera prioritaria, no tengan que recurrir al seguro privado y no se vean atendidas con menores estándares de calidad". Al respecto, Nieto ha insistido en que las "clínicas privadas por las que la Junta paga una fortuna" suponen "una condena de recursos que se necesitan para el SAS y que se ponen en manos de personas que están robando, con la autorización expresa del Gobierno andaluz, recursos públicos imprescindible para mantener la red sanitaria pública".

"Y cuando digo lo de robar, no lo digo por decir, sino porque nadie en la Junta fiscaliza el cumplimiento de los contratos. Se ponen sobre el papel una serie de condiciones, pero luego no se fiscaliza que se cumplan y, de esa manera, se pagan fortunas. Da igual que sea en transporte sanitario, en limpieza, en mantenimiento hospitalario, todo lo que conlleva contratos con la sanidad privada no se fiscalizan, y, por tanto, esto no puede continuar así, porque esos recursos lo necesita la población andaluza a disposición de su sistema sanitario público", ha abundado la candidata.

La candidata en su visita a Huelva y tras la reunión mantenida ha manifestado la "necesidad" de recuperar el "proyecto original del Hopsital Materno Infantil", toda vez que ha dicho que es "una vergüenza que esta provincia no cuente con un centro que atienda de manera integral a las mujeres y a los bebés". "No hace falta un ginecólogo en horario de oficina, una mujer puede necesitar un ginecólogo a cualquier hora y en esta provincia no podemos seguir maltratando a la gente con una sanidad tan deficiente, faltando especialidades que son básicas, y que obliga a traslados muy penosos que comprometen que luego esa persona pueda salir adelante, precisamente, por el tiempo que ha invertido en su en los mismos", ha criticado.

Nieto ha insistido en que "esta situación no aguanta ya ni un minuto más" y el próximo Gobierno de la Junta "tiene que poner en el centro de su agenda y de sus prioridades revertir una situación que es inequitativa e injusta".