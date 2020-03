La dirección del hospital Infanta Elena recula en un día de caos en plena crisis del coronavirus

En un intento por apaciguar los ánimos , la dirección gerencia ha aclarado que "la modificación en los turnos de trabajo es una de las medidas recogidas en el Plan de Contingencia diseñado para hacer frente con las mayores garantías a la pandemia de coronavirus . Si bien, la situación actual no requiere de manera urgente modificaciones en los turnos de trabajo".

El caos se ha apoderado del hospital Infanta Elena de Huelva en plena crisis del coronavirus . Después de que los profesionales sanitarios protestaran por la intención de la directora gerente del centro, Paloma Hergueta , de modificar los turnos de los mismos a 7 horas en lugar de las 12 que se estaban haciendo hasta ahora y que reclamaban que no se modificaran, las protestas se adueñaron de los pasillos del centro.

UGT exige el cese de toda la cúpula directiva del hospital Infanta Elena

El sindicato UGT ha criticado "los hechos lamentables que están ocurriendo en el hospital Infanta Elena de Huelva no dejan otra salida que el cese de toda la cúpula directiva del mismo. No puede estar ni un minuto más al frente de la Gerencia del Centro con una actitud impresentable como la que hoy hay. No es de recibo que se llame a la policía ante una protesta por parte de los trabajadores contra el cese de quien se posiciona a favor de la lógica".

UGT ha exigido exige al consejero de Salud "que tome medidas inmediatamente y quite de la dirección de este centro a quien no sabe comportarse de una manera racional y fría en unos momentos como los que estamos viviendo los profesionales y el conjunto de la sociedad. Y exigimos la vuelta inmediata a su puesto del director de enfermería cesado".