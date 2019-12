Indignación de los onubenses por el "engaño" del parque temático de la Navidad de Lisboa

De una escapada de ensueño para Navidad, un plan ideal a apenas tres horas de la provincia a "una auténtica decepción". Así definen tanto los onubenses que ya han estado en Lisboa en el parque temático inaugurado el pasado 29 de noviembre como los que tienen las entradas compradas y buscan la forma de evitar el viaje hasta la capital de Portugal. Capital do Natal se ha encendido las redes.

La indignación recorre las redes sociales, donde las asociaciones de consumidores ya han explicado las fórmulas para presentar las correspondientes reclamaciones, e incluso hay creados diferentes grupos de afectados que se unen para hacer fuerza. La razón es argumentación: lo ofertado no corresponde con lo contratado.

José Antonio Cordero tiene 8 entradas (cuatro adultos y cuatro niños) compradas para viajar el viernes a Lisboa. Su plan no es diferente al de los cientos de afectados. Un fin de semana en familia en una ciudad cercana y atractiva con el gancho del mayor parque temático de la Navidad de Europa. La realidad, "un secarral con cuatro carpas a las afueras", ante lo que se sienten "engañados". Su inversión asciende a 176 euros en entradas a lo que sumará los gastos de desplazamiento, alojamiento y comidas. Ya ha iniciado los trámites "a través de la página en la que compramos las entradas y de la propia tarjeta con la que hicimos el pago".

ESTAFA AGENCIA VIAJES @Traventia nos vendió un paquete d hotel+entradas al parque @capitaldonatal RESULTANDO NO SER LO QUE VENDEN. Hemos reclamado antes de ir y no quieren reembolsar el dinero o cambiar por ejem warner Madrid. La agencia eliminó el paquete de su página. pic.twitter.com/9m0gw0mLRO — Antonio Jesús NENE ® (@NENE_Ajesus) 3 de diciembre de 2019

Como tantos otros onubenses, "hemos visto las imágenes en las redes sociales y hemos hablado con gente que ya ha estado allí porque a veces no te puedes fiar de lo que dicen las redes y no queremos ir porque no es lo que nos vendieron". Lamenta que "en la promoción te ofrecen Laponia en Lisboa y organizas tu viaje con toda la ilusión del mundo para luego encontrarte con este engaño". La movilización de afectados en redes ha llegado hasta el punto de existir un grupo de Facebook con cientos de personas a los que "la propia empresa ha mandado un mensaje echando la culpa a las agencias españolas por anunciar un producto que no es el real".

Su intención es "no ir y por eso estamos moviendo todo lo necesario para que nos devuelvan el dinero porque sabemos que otras personas lo han conseguido". De no ser posible, "iremos para disfrutar de Lisboa y aprovecharemos para ir poner una reclamación en persona".

AFECTADOS CAPITAL DO NATALBuenos días: Si eres un afectado por la venta de entradas del Capital Do Natal en Lisboa, y quieres formar parte de nuestra reclamación colectiva, mándanos cumplimentada el documento anexo a uce-extremadura@ucex.orgTe iremos informando. pic.twitter.com/tjkrrU6HS2 — UCE Extremadura (@UCE_Extremadura) 2 de diciembre de 2019

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), por ejemplo, ya ha recibido más de un centenar de quejas en relación con el parque temático de la Navidad abierto en Lisboa por considerar que ha existido publicidad engañosa, "puesto que la realidad no tiene nada que ver con lo que se anunciaba". Facua, por su parte, se ha puesto a disposición de las personas que deseen reclamar la devolución del dinero de las entradas.

FACUA denuncia al parque temático navideño 🎄portugués Capital do Natal por publicidad engañosa 🙅‍♀️🙅‍♂️https://t.co/bUYrUz3HH0 — FACUA (@facua) 3 de diciembre de 2019

La empresa responsabiliza a blogs y agencias de viajes

La empresa organizadora de Capital do Natal emitió un comunicado en el que señalaba que "a propósito de las quejas de visitantes que acusan la Capital de la Navidad de fraude y publicidad engañosa, Christmas Fun Park, entidad responsable de la organización del evento" aclara que "hemos analizado la información y hemos tomado conocimiento de que algunas entidades en España, como blogs y agencias de viaje, canalizaron información incorrecta sobre el evento". Como consecuencia de ello, "esta acción terminó creando falsas expectativas a algunos visitantes y afectó negativamente a su experiencia en el parque". No obstante, "también recibimos muchos comentarios positivos y que esta situación no afectó la venta de entradas".

En el comunicado defiende la organización y su esfuerzo por evitar las colas así como el precio de las localidades. La empresa rechaza las acusaciones de "malas condiciones para los animales en el recinto, ya que los renos, al igual que todo el parque, están debidamente autorizados por las autoridades competentes. Los renos pertenecen, por lo demás, a la entidad Burros del Magoito, una entidad adecuada y fiable, conocida por el tratamiento ejemplar que da a sus animales".

Además, insiste en que "la Capital de la Navidad aclara que está respondiendo individualmente a todas las quejas y comentarios negativos y a evaluar las formas posibles de resolver las situaciones comunicadas".