Incautados en Huelva 35.000 kilos de hachís y 43.000 de marihuana desde el 12 de junio

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han incautado 35.000 kilos de hachís y 43.000 kilos de marihuana entre el 12 de junio y el 31 de agosto en la provincia. En ese tiempo han sido detenidas 35 personas en las trece operaciones contra el narcotráfico emprendidas en Huelva. Dentro de estas cifras se incluye la operación de esta semana en la que la Guardia Civil ha detenido a tres personas y se ha incautado de cerca de una tonelada y media de hachís en dos operativos en las localidades de Punta del Moral, en Ayamonte, e Isla Cristina.

En declaraciones a Europa Press, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha recordado la complejidad de la costa onubense para su vigilancia al contar con 128 kilómetros de litoral y sus seis principales ríos que otorgan un plus de dificultad a la hora de poder controlarla. No obstante, ha resaltado el balance "exitoso" y los resultados "satisfactorios" obtenidos no solo en el periodo estival sino de manera general en Huelva.

En este punto, Parralo ha subrayado la importancia que ha tenido la inclusión de Huelva en el Plan Especial de Seguridad del Campo del Gibraltar, el cual ya no concierne solo a Algeciras (Cádiz) sino que se han sumado otros territorios como Cádiz, Málaga y Huelva. Como ha explicado la subdelegada, esto supone "una mayor dotación de medios y recursos", de manera que "los resultados están ahí", ha proseguido.

Así, ha precisado que muchos piensan que al "apretar en la zona del Campo de Gibraltar" se pueden venir las redes criminales para acá pero "el hecho de estar dentro del plan especial de seguridad supone más vigilancia y recursos", como ponen de manifiesto los resultados, según ha agregado. Finalmente, la subdelegada ha hecho hincapié en "la coordinación y colaboración" que se da entre todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, desde la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional para intentar acabar con estas redes criminales.