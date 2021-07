Inauguración de lujo de Las Noches del Foro con Ara Malikian, El Barrio y God Save the Queen en un mismo fin de semana

Cartel de lujo para la inauguración de Las Noches del Foro 2021. Ara Malikian el viernes, El Barrio el sábado y God save the Queen el domingo se subirán al escenario rabideño en una de las programaciones estrella del verano. Serán los primeros tres conciertos de las nueve propuestas musicales de la Diputación de Huelva para julio y agosto. Con ellos, regresa la música en vivo al Foro, tan esperado tanto por los solistas y grupos que han visto detenidas sus giras por la pandemia como por el público, que espera ilusionado volver a vivir la magia del directo.

Espectáculos marcados por la calidad y la diversidad, con una oferta amplia para todos los públicos, y que en el el mes de julio tienen un denominador común: que se enmarcan en el llamado Festival boutique Cabaret Festival, una productora de conciertos y espectáculos con artistas de primer nivel adaptado a los requisitos y exigencias de la llamada nueva normalidad.

El encargado de inaugurar Las Noches del Foro el viernes será Ara Malikian, el violinista libanés de ascendencia armenia, con nacionalidad española y residente en España, que ha hecho de su virtuosismo musical una espectáculo único. Algo que vuelve a disfrutarse en los conciertos de su nueva gira Le Petit Garage. La inquietud musical y humana de Ara Malikian le han llevado a profundizar en sus propias raíces armenias y asimilar la música de otras culturas del Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa (gitana y klezmer), Argentina (tango) y España (flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy personal en el que se dan la mano la fuerza rítmica y emocional de estas músicas y la expresividad de la gran tradición clásica europea.

Un día después, subirá al escenario del Foro uno de los artistas más importantes del panorama musical español: José Luis Figuereo, conocido en todo el mundo como El Barrio. El gaditano, nacido en el Barrio de Santa María, tiene una dilatada y aclamada carrera desde sus inicios hace más de dos décadas.

Con su gira El Danzar de las Mariposas, El Barrio vuelve a demostrar que sabe combinar como nadie influencias de diferentes estilos, utilizando la lírica de una manera magistral para contar temas de actualidad y de la vida cotidiana, y un talento que nos hace identificarnos con cada una de sus historias. Es uno de los músicos que más ejemplares ha vendido en sus veinte años de carrera, con 14 discos en el mercado, por los que ha recibido numerosos Discos de Oro y Platino, además de ser uno de los artistas nacionales que más veces ha colgado el cartel de Agotadas las entradas en sus directos.

La oferta de este fin de semana la completa el domingo 11 el espectáculo God Save the Queen. La mayor banda tributo a Queen del mundo regresa a nuestro país y el Foro es uno de los escenarios elegidos para revivir en directo los grandes éxitos de una de las bandas más emblemáticas de la historia. Formado en 1998 en Argentina, God Save The Queen esta considerado como mejor tributo a Queen de la historia y se ha convertido en todo un fenómeno musical para los fans de Freddie Mercury y su banda. Su espectáculo no solo hará recordar los mayores éxitos del grupo pop rock inglés, sino que trasladará al público a la época dorada de Bohemian Rhapsody y el convierto Live Aid de 1985. Sin duda, un auténtico viaje hacia el pasado.

Los conciertos de Las Noches del Foro son, junto al Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, las programaciones mejor valoradas tanto por la ciudadanía de la provincia de Huelva como por quienes nos visitan durante los meses de verano. Las joyas de la corona de la cultura estival. Como en todas las actuaciones culturales promovidas por la Diputación de Huelva, ambas regresan garantizando todas las medidas de seguridad para la protección de la salud y con el respeto en todo momento a la normativa en materia de espectáculos en espacios públicos.