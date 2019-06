Ignacio Caraballo repetirá como presidente de Diputación en un tercer mandato

A pesar de que había anunciado su intención de esperar a la constitución de los ayuntamientos el próximo día 15, una reunión en las últimas horas en Sevilla con la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz seguida de un encuentro con sus colaboradores más cercanos en Huelva, hizo que Ignacio Caraballo adelantara la misma y confirmase que se presenta a un nuevo mandato como presidente de la Diputación de Huelva en lo que será su tercer mandato consecutivo en un cargo en el que lleva desde 2011. Caraballo aseguró ayer a Huelva Información que “me veo con ganas y con fuerzas para afrontar un nuevo mandato, consciente de los retos que nos quedan por delante y determinado a llevar a cabo las líneas de actuación que hemos emprendido en estos mandatos y que pretendo impulsar”.

No obstante, Caraballo quiso dejar claro que “a partir de ahora está en manos del partido y será el Comité Federal quien tome la decisión definitiva; yo personalmente lo tengo muy claro y he querido adelantarlo sobre lo que había anunciado porque considero que era ya hora se hacerlo público”. Para ello, asegura que “he sopesado tanto la situación familiar y personal, como los resultados conseguidos en las pasadas elecciones que han sido magníficos en todos los aspectos”. Sobre éstos últimos adelantó que “desde que se conocieran, muchos alcaldes y alcaldesas, me han pedido que continúe al frente de la institución provincial y también han tenido que ver en la decisión final que he tomado”.

La decisión fue tomada después de mantener un encuentro, primero con la secretaria general de los socialistas andaluces y expresidenta de la Junta de Andalucía,Susana Díaz, tras la que mantuvo esta misma con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Con posterioridad, según ha podido conocer Huelva Información, se reunió con sus colaboradores más cercanos, así como con los cargos orgánicos del partido que le confirmaron el deseo de que repitiera al frente de la institución provincial.

Para Caraballo, se trata “de un reto personal, así como el deseo de profundizar en algunas de las líneas que hemos impulsado durante estos últimos años, como la Huelva-Empresa, las líneas de trabajo con los autónomos, con las pymes o las ayudas que estamos ofreciendo a los estudiantes; son líneas de trabajo que los alcaldes de la provincia valoran y que me han solicitado que continúen; yo estoy dispuesto a poner de mi parte para llevarlos a cabo”.

Quien será, con toda probabilidad presidente de la Diputación, aseguró que “estoy completamente motivado e implicado en el proyecto y con las energías suficientes para seguir trabajando por los pueblos de la provincia”. Caraballo recordó que “hemos conseguido devolver a la Diputación al lugar que le corresponde, con una mayoría reforzada y con unos resultados que son espectaculares, tanto en ayuntamientos en los que gobernamos, como en la capital; esto no está hecho para cobardes y ahora que tenemos la posibilidad de llevar a cabo políticas que favorezcan a los pueblos de la provincia, lo que tenemos que hacer es llevarlas a efecto entre todos, con un partido que funciona y que está al servicio de la provincia”.