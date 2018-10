IU exige inversiones reales en las líneas con Sevilla y la Huelva-Zafra

Los representantes de Adelante Andalucía (AA), es decir, Izquierda Unida y Podemos, no veían avance alguno en la reunión que en la mañana de ayer mantuvieron en el Ministerio de Fomento los representantes institucionales onubenses, a quienes no dudó en calificar como "emperadores". A la luz de los resultados de la misma, parece que tenían razón. Frente a las instalaciones de la nueva estación de ferrocarriles, los dos primeros de la candidatura de AA en las elecciones del 2 de diciembre, coincidieron en calificar como "pésimo" el servicio prestado en las conexiones tanto con Sevilla como con Extremadura y exigieron "inversiones reales para que nadie llegue a Huelva sin saber cómo ni cuándo lo va a hacer".

El coordinador provincial, Rafael Sánchez Rufo, criticó la misma presencia de los tres interlocutores en la reunión de esta mañana en Madrid, un encuentro que servirá para prolongar "el manoseo a los colectivos sociales y sindicales, que se les usa cuando conviene y se les abandona cuando ya no les sirven", en referencia a la falta de representatividad de los interlocutores ante José Luis Ábalos, en un intento "por hacer como si la provincia no existiera". Sánchez Rufo se hizo eco de la información adelantada por Huelva Información en la que el Ministerio de Fomento no contemplaba inversión alguna en la provincia de Huelva en los trazados de media distancia.

El número dos de la candidatura de AA a las andaluzas, insistió en que "se trata de vender humo" y expuso la urgencia "por que en un horizonte tan cercano como el 2019 se acometan de una vez las inversiones necesarias para la mejora de la línea entre Huelva y Sevilla y en la Huelva-Zafra", puesto que se trata de un "medio de transporte estratégico que crea empleo y riqueza" y que no puede sufrir por más tiempo los problemas que ha sufrido hasta el momento, con llegadas en autobús o con tránsitos a lo largo de la vía tal y como ha pasado recientemente". A su juicio, la estrategia de los tres interlocutores del encuentro en Fomento, "es claramente distinta dependiendo de qué Gobierno se encuentren".

María de Gracia González, cabeza de lista por AA en Huelva, insistió en el mismo "modelo de AVE" que, a su juicio, "responde a intereses especulativos y electoralistas, más que a un derecho a la movilidad de los ciudadanos". González insistió en que "los trenes en Huelva no sabemos cuándo van a llegar" y denunció "el déficit de infraestructuras que padece la provincia, que únicamente se solventa con una inversión real tanto en la línea con Sevilla como con Zafra, así como con Portugal a través del desarrollo de la conexión entre Gibraleón y Ayamonte", alejado de un modelo de Alta Velocidad que "sólo es accesible a personas que tienen rentas altas, tal y como indican las propias estadísticas, no para la población en general".