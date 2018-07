IU destaca la "pérdida de confianza" en Arazola y le pide el acta de edil

Los hechos ocurridos entre los pasados días 17 y 18 en el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, que desembocaron en la reclamación del acta de edil de Juan Manuel Arazola, vuelven a relucir en el escenario político de la capital, a las puertas de la sesión plenaria de mañana.

Los concejales Mónica Rossi y Pedro Jiménez, junto con el coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, informaron ayer sobre cuál es la posición actual del grupo municipal tras la celebración del Pleno del pasado miércoles, cuando Arazola votó a favor de la venta del Recre y, por tanto, de una manera diferente al resto de sus compañeros de partido. La situación, desde ese momento, es un tanto complicada.

Rossi explicó que su grupo recibió la información relativa al Pleno con menos de 24 horas, por lo que al igual que otras formaciones políticas, solicitó su retraso al portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal, Manuel Gómez, con el objetivo de poseer "un día más para tener consulta jurídica" sobre la documentación remitida por el equipo de gobierno. Al no aplazarse, los concejales decidieron votar en contra de la urgencia y en contra del último pliego. Es en este momento cuando Arazola lo hizo a favor. Ya por la tarde, Rossi explicó que la asamblea local de IU, por unanimidad, solicitó el acta de concejal de Juan Manuel Arazola por indisciplina de voto, tras haber votado de manera diferente al resto de ediles del partido. La concejala comentó que de esta forma "se produjo una ruptura con el grupo municipal" y que esa desavenencia en la disciplina de voto supone una "pérdida de confianza" en el edil. Además, Rossi expresó que lo grave es "que al votar a favor de la urgencia, el Pleno sale adelante".

Por su parte, Sánchez Rufo mostró su "confianza absoluta" en la labor desempeñada por Rossi y Jiménez en el grupo municipal de Izquierda Unida, por su "coherencia política" y su "capacidad contrastada de diálogo". El coordinador provincial de IU en Huelva afirmó que "la solución actual no es producto de un capricho" y, en este sentido, declaró que "la pérdida de confianza en Juan Manuel Arazola se la ha ganado a pulso". Así, matizó la "falta de lealtad" del edil a Rossi y Jiménez, por su actitud personal a la hora de votar en contra de la opción "de los demás compañeros del partido". En este sentido, advirtió que "desde la honestidad política debe abandonar su acta de concejal", y si no deja la formación, según explicó, se iniciarán los pasos necesarios para la normalización política, toda vez que "no puede estar en el grupo municipal de IU".

Para Sánchez Rufo, la tesitura de Arazola viene de antes, toda vez que, como expresó, desde hace casi un año no asiste a un solo órgano de esta organización. Según indicó, aunque es miembro de la asamblea local de Huelva, no asiste. Por ello, destacó "su falta de interés e implicación".

A este respecto, los dos caminos propuestos por IU, según comentó Sánchez Rufo, son que Arazola abandone su acta de concejal o "adoptar los mecanismos estatutarios necesarios para que pase al grupo no adscrito", según especificó. Si se produjera el primero de los casos, María Caballero se convertiría en nueva edil del grupo municipal de Izquierda Unida en Huelva.

Finalmente, Sánchez Rufo advirtió que a pesar de este problema, no hay división en Izquierda Unida ni en el ámbito municipal ni en el provincial.

Por su parte, Juan Manuel Arazola, en declaraciones a Huelva Información, declaró que acudirá al Pleno de mañana como concejal del grupo de IU y, además, indicó que no abandonará el grupo. Así las cosas, según explicó a este periódico, "esperará a ver qué tipo de medidas" se toman desde el partido.