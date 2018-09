IU denuncia que las onubenses no se pueden acoger a planes de igualdad

Izquierda Unida alertó ayer de que las leyes andaluzas impiden a las mujeres onubenses acogerse a planes de igualdad. La responsable de Organización, Silvia Zambrano, denunció, además, que "la legislación contra los asesinatos machistas es papel mojado e inservible por no tener recursos económicos para aplicarse", tras haberse producido ya nueve asesinatos machistas en Andalucía y más de cuarenta en España.

La dirigente provincial de IU detalló "numerosos incumplimientos y las enormes carencias" que tiene la legislación andaluza, que debería servir para defender los derechos de las mujeres laborales y "librarlas de la constante amenaza de la violencia machista". En este sentido, Zambrano explicó que "la práctica totalidad" del tejido productivo onubense está compuesto por pequeñas y medianas empresas que no están obligadas por el tamaño de sus plantillas por ley a poner en marcha planes de igualdad. Esta situación se da "en el 80%" del tejido productivo onubense, compuesto por empresas con plantillas inferiores a 250 personas, por lo que la "la gran mayoría de las trabajadoras no pueden acogerse a ningún plan de igualdad, y además en el resto de empresas tampoco se ponen en marcha como deberían hacerlo".

Por otro lado, Zambrano apostilló que "a esta absoluta falta de interés" del PSOE y del resto de formaciones de la derecha (PP y Ciudadanos) representadas en la Cámara Andaluza por avanzar en igualdad y cumplir con las reivindicaciones feministas, se añade "el desastre total" de las medidas para acabar con la violencia machista. A su juicio, "la actual ley contra la violencia machista no da resultado porque no cuenta con recursos para aplicarse, ya que nació sin presupuesto alguno, lo que provoca que las mujeres siguen siendo asesinadas y miles de ellas viven permanentemente amenazadas de muerte por sus parejas y ex parejas".