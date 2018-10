IU y Participa instan a Cruz a aplicar la Ley de Memoria Democrática

Los portavoces de los grupos municipales de IU y Participa Huelva, Mónica Rossi y Jesús Amador, criticaron ayer la actitud del alcalde de la capital, Gabriel Cruz, con respecto al cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, ya que, "después de más de un año para adaptarse a la normativa, ha sido incapaz de ponerse al día y de hacer lo que debe". Y es que, en este tema, al regidor "le tiemblan las piernas", según manifestó la portavoz de IU.

Como principal baluarte para hacer cumplir la ley, ambos grupos políticos exigieron al regidor que vuelva a convocar la comisión de trabajo -en la que se incluyen, además de los grupos políticos, a las asociaciones memorialistas- para eliminar vestigios fascistas del callejero. Después de apenas tres reuniones, señalaron que Cruz "ha paralizado" este órgano porque es un tema que, en palabras de Rossi, le resulta "incómodo".

Amador, por su parte, señaló que, "mientras la extrema derecha pretende blanquear el fascismo", el PSOE de Huelva se dedica a ser "tibio" y a "entorpecer" la Ley de Memoria Democrática de Andalucía aprobada en el Parlamento, por lo que hasta el momento "ni siquiera traslada la información a los grupos de la oposición".

Amador se refirió al pasado Pleno, en el que la Corporación Municipal, por unanimidad, aprobó la iniciativa de Cruz de retirar el título de Hijo Adoptivo de Huelva a Gonzalo Queipo de Llano, Gregorio Haro Lumbreras y Henrique de Melo Barreto.

Sin embargo, "se le mantuvo la medalla a Queipo de Llano", con lo que queda claro que el equipo de gobierno "ni siquiera sabía que Queipo de Llano tenía una medalla", por lo que lo único que hizo el alcalde fue "intentar acallar las críticas del Defensor del Pueblo Andaluz, que tildó de hostil el comportamiento del alcalde de Huelva".

Ante ello, el concejal recordó que la norma entró en vigor en marzo de 2017 y era de obligado cumplimiento en abril de 2018, por lo que lamentó que "este alcalde se ha empeñado en entorpecer el desarrollo de esa normativa".

Por su parte, Rossi añadió que hasta el momento no ha habido cambios significativos para el cambio de callejero, que era "algo que ya tendría que estar hecho en abril de 2018". Esta iniciativa, en su opinión, está fuera de todo debate y "ya tendría que haberse acometido".

Bajo su punto de vista, es "necesario recuperar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas", ya que "Franco fue un dictador y eso no tiene más vuelta de hoja", por lo que "no se pueden tener honores, medallas y calles de nuestra ciudad vinculadas a esa etapa de nuestra historia". Además, pidió a Cruz que revise personalmente los archivos municipales para "cerciorarse de que no haya más fascistas con honores municipales y poder así cumplir con la ley".