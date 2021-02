IU exige a la Junta un plan de empleo para que "los ayuntamientos puedan contratar a más de 4.000 personas"

El Coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha expuesto la propuesta que ya se ha registrado en el Parlamento Andaluz y que “vamos a defender también en los ayuntamientos onubenses y en la Diputación Provincial para impulsar su necesario cumplimiento”, para que la Junta de Andalucía ponga en marcha un plan de empleo que permita a los ayuntamientos de Huelva disponer de casi 52 millones de euros, con el que podrían realizar 4.157 nuevas contrataciones durante este año y el siguiente. Esta propuesta forma parte de un plan de empleo andaluz para el que Izquierda Unida reclama al gobierno andaluz que movilice 391 millones de euros en 2021 y 278 millones de euros más en 2022, destinados a efectuar contrataciones de personal por parte de todos los ayuntamientos andaluces.

Sánchez Rufo explica que resulta “intolerable” que el gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía “siga mirando hacia otro lado y sea parte del problema, en vez de dar soluciones al dramático y constante incremento del paro que está poniendo a la clase trabajadora andaluza en una situación límite”. Sánchez Rufo añade que es “escandaloso” que la Junta de Andalucía y sus representantes del PP y Ciudadanos “se hayan embarcado en una irresponsable dinámica de propaganda vacía y de confrontación contra el gobierno central y los ayuntamientos que no controlan, mientras siguen sin poner nada de su parte para crear empleo y ayudar a las miles de familias que dependen de los sectores económicos duramente castigados por la crisis del Covid-19”.

Sánchez Rufo señala que “vemos con alarma como los datos del paro en la provincia de Huelva se siguen disparando”, con 65.100 personas sin trabajo, según la última EPA. Una “cruda realidad” que daña especialmente a las mujeres que superan el 57% del paro registrado en Huelva, “a las que se les dificulta cada vez poder acceder a un trabajo digno”. Mientras, “Moreno Bonilla y sus representantes en Huelva se mantienen de brazos cruzados, como si la Junta de Andalucía no tuviera nada que ver con el sufrimiento y la desesperanza que se extiende entre la población andaluza que cada vez lo tiene más difícil para salir adelante”.

Sánchez Rufo precisa que la Junta de Andalucía “tiene millones de euros guardados en sus arcas y que no utiliza para crear empleo y salvar de la ruina a las pequeñas empresas y a los profesionales autónomas y autónomos”. Por ello, “exigimos a Moreno Bonilla que se deje de políticas de austeridad y abra el grifo para que los planes de empleo que tanta falta hacen se pongan en marcha”. El propio gobierno andaluz reconoce que tiene bloqueados 688 millones de euros sin ejecutar en nada, correspondientes a los presupuestos andaluces de 2020, mientras mantiene reservados 450 millones de euros que ha recibido del Gobierno central y que no se están destinando a nada en absoluto. Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía tiene previsto recibir cerca de 2.000 millones de euros de los fondos de emergencia correspondientes a España de la Unión Europea. Así que, según explica Sánchez Rufo, “no tienen ninguna excusa para ser la única administración que no está haciendo nada para salvar a la población andaluza de la ruina y del paro, del que son directamente responsables por su gravísima inactividad”.

El plan de empleo que reclama Izquierda Unida para Huelva y para el resto de Andalucía, se suma a más propuestas de inversión pública efectuadas por IU en el Parlamento Andaluz, dirigidas a la Junta de Andalucía, como es el que reclama la aportación de 1.000 millones de euros en ayudas para las pequeñas empresas y autónomos afectados por la crisis actual, de los que 90 millones le corresponderían a la provincia de Huelva. Sánchez Rufo añade que “en Huelva no podemos seguir sufriendo las consecuencias de que Moreno Bonilla haya decidido bajar las manos ante la crisis del Covid-19, mientras el Gobierno central sigue aportando fondos para mantener el tan necesario Escudo Social, del que cada vez más familias dependen para subsistir”.

Mientras la Junta de Andalucía sigue sin ayudar a las personas que han perdido sus trabajos y ven en la ruina su actividad profesional, la pandemia del Covid-19 sigue desatada y sin control, “ante lo que la Junta de Andalucía es la responsable directa de llevar al límite la resistencia de las y los profesionales sanitarios porque tampoco tiene interés en reforzar el sistema público sanitario que es una necesidad básica y urgente que incomprensiblemente el PP y Ciudadanos están dejando de lado en estos momentos tan duros para toda la sociedad”. Sánchez Rufo se ha solidarizado con toda la población que sufre las consecuencias del Covid-19 y ha trasladado sus condolencias a todas las familias que han sufrido la pérdida de seres queridos por la pandemia.