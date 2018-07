IU pide a Arazola que entregue su acta tras votar a favor de la venta del Recre

El Pleno del pasado miércoles trajo consecuencias más allá de aprobar la tercera oportunidad de venta de las acciones del Recre. Tal y como adelantó ayer Huelva Información, la división que se pudo observar en el salón de la plaza de la Constitución, tanto en el PP (más habitual y menos chocante con el abandono Francisco Moro por no estar de acuerdo con la postura contraria a la venta de su partido) como en IU, fueron más que evidentes. En este último caso, la coalición sorprendió ayer con un comunicado después de una sesión ordinaria de su asamblea local en la que se incluyó por sorpresa un punto en el orden del día, con la petición a Juan Manuel Arazola para que entregara su acta de concejal. Huelva Información pudo hablar ayer con el edil y aseguró que no la va a entregar y que su intención "es sentarme al lado de Pedro Jiménez en el próximo Pleno que tendrá lugar el miércoles a pesar de que a éste no le haga mucha gracia".

Arazola, quien ya dimitiera como coordinador local en septiembre del año pasado al no querer "encabezar el entierro de un modo plural de hacer política", tal y como explicaba en una carta a los afiliados después de que la corriente mayoritaria en Huelva aprobara la confluencia con Podemos, señaló esta posición política como el origen de una actitud que calificó como "injusta y desproporcionada".

Por respetar el orden cronológico de unos acontecimientos que se han disparado en las últimas horas, éstos comienzan pocas horas antes del comienzo del Pleno extraordinario en el que se trató de la venta de Recre. En ese momento comienza a circular un mensaje en el grupo de whatsapp de los miembros de la coalición en las que se solicitaba no votar en favor de la urgencia del Pleno. Según Arazola, "al no haber sido consultado previamente, me sentí libre en votar de acuerdo a cómo se recoge en nuestro programa electoral, es decir, propiciar la venta de las acciones del Recre lo antes posible para que no sean los ciudadanos quienes paguen los gastos de un equipo de fútbol". Por eso "tomo la decisión de votar a favor del carácter urgente, me abstengo en el punto en el que se declara desierto el anterior pliego por temor a unas consecuencias legales que no creo que haya y voto a favor de la venta de las acciones".

En la tarde del miércoles se celebra una asamblea ordinaria en la que, en ausencia de Arazola, se incluye en el orden del día el punto en el que se dice lo siguiente: "La Asamblea Local de IU en la ciudad de Huelva, reunida ayer, acordó por unanimidad reclamarle a Juan Manuel Arazola que entregue su acta de concejal en el Ayuntamiento de Huelva. En la Asamblea Local se abordaron los hechos ocurridos en el Pleno, en el que Arazola votó en los tres puntos de los que constaba el orden del día en sentido distinto a como lo hizo el Grupo Municipal de IU. Por ello y ante la gravedad de estos hechos, que suponen una evidente desvinculación del concejal Juan Manuel Arazola de lo acordado por el Grupo Municipal, la Asamblea Local le ha trasladado por escrito este acuerdo para que entregue su acta y deje de ser concejal de IU en el Consistorio".

Momentos después, Arazola envió una carta a los afiliados en la que exponía que "Pedro Jiménez y Mónica Rossi prefirieron acordar con la oposición, antes incluso de debatirlo en el seno del Grupo Municipal y acordar una postura común, entorpecer el proceso de venta del club en contra de lo que, como he dicho antes, hemos venido defendiendo hasta ahora y recoge nuestro programa electoral. Así que considero que son ellos los que han obrado en contra de nuestra política y que la decisión tomada por la Asamblea de IU Huelva (pedirme que entregue mi acta de concejal) está fuera de lugar, es como mínimo, precipitada y producto de la irresponsabilidad y ligereza de los otros dos concejales y debe contextualizarse en el marco del debate acerca del modelo organizativo de IU en el que he mantenido una posición contraria a la desaparición de IU".

Huelva Información intentó recabar la postura de la dirección de IU, quienes se remitieron a la nota anterior aunque aseguraron que el fin último de dicha decisión es la expulsión de dicho concejal.

No obstante, Arazola aseguró que está "dispuesto a cumplir el compromiso electoral que adquirí con los ciudadanos" y que "no estoy dispuesto a consentir este tipo de actitudes". Al mismo tiempo reconoció que durante toda su militancia que arranca en 1994, no ha visto "nunca que se tome una decisión de este tipo sin que al afectado se le dé la oportunidad de defenderse y decir lo que piensa". Para Arazola "todo se trata de un intento de que corra la lista y que ocupen mi lugar afiliados del Partido Comunista, que son partidarios de la confluencia con Podemos; yo no quiero la liquidación de IU".