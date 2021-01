INTUR hace de Huelva una ciudad de referencia arquitectónica

Se dice que "lo que es digno de hacerse, es digno de que se haga bien", y de hacer las cosas bien sabe mucho INTUR, una empresa onubense que se está consolidando como uno de los referentes del sector inmobiliario en la ciudad de Huelva.

Bajo el lema 'Living Excellence', esta joven compañía está llevando a término, gracias a la experiencia, ilusión y altas expectativas de los arquitectos y diseñadores que la componen, el residencial de 44 adosados en La Florida. INTUR no cesa en su empeño de erigirse como el cambio del panorama constructivo e iniciará a principios de año los proyectos OCEAN FLORIDA y PLUS ULTRA. El primer oasis residencial contará con 50 viviendas adosadas y exclusivas en esta zona en expansión de la capital. El segundo, tendrá 25 viviendas de calidades premium situadas en una de las áreas más emblemáticas del centro de Huelva, entre la calle Marina y Plus Ultra. Además, estas edificaciones contarán con un atractivo único como será la piscina comunitaria en la última planta del edificio, una característica nunca antes vista por los aledaños.

Diseño único, singular y personalizado, son los tres pilares que sustentan el lema 'Living Excellence' y las características esenciales que consiguen gracias a GESTIA, empresa también onubense, que dota a las construcciones de ese acabado singular con los mejores productos del sello Porcelanosa, de prestigio internacional.

INTUR, fusionado con el Grupo ABU

El desarrollo de INTUR está muy ligado al potente Grupo promotor ABU, con el que se encuentra fusionado. Desde ABU se construyen sueños, unos sueños que se han hecho realidad con grandes inversiones en Sevilla y Cádiz. Además, fuera de nuestra comunidad, está inmersa en la construcción de próximas villas de lujo en una isla de Mallorca que contará con 16 que se ubicarán en una de las mejores zonas turísticas y residenciales como son el Camp de Mar junto al Campo de Golf de Andratx, una zona rodeada de calas de ensueño y naturaleza plena, y a pocos kilómetros del Puerto de Andratx.

Los propietarios son el eje fundamental de unas creaciones que buscan aderezar la vida de estos con calidad, bienestar y la satisfacción plena de haber cumplido un sueño en forma de hogar. Para ello, INTUR ofrece soluciones integrales desde la fase de proyecto hasta la terminación de la vivienda. En definitiva, el diseño exclusivo, los interiores personalizados y los espacios concebidos para el disfrute de los propietarios, harán que estos puedan cumplir una de las premisas de INTUR: ser felices gracias a la paz de un buen hogar.