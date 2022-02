Huelva recupera 116 toneladas de textil usado durante 2021 gracias a la recogida selectiva de Humana

Cada vez hay una mayor concienciación ciudadana en favor del reciclaje y la protección del medio ambiente, algo que constata Humana Fundación Pueblo para Pueblo, cuya recogida selectiva de residuo textil aumentó durante el pasado año un 16% en la provincia de Huelva. Así se desprende del balance realizado por la entidad, que el año pasado recuperó 116 toneladas de textil usado para darles una segunda vida con un beneficio ambiental y social. La reutilización del textil es clave para la economía circular y la creación de empleo verde, por ello esta organización apuesta desde hace 35 años por dar una segunda vida a las prendas que no se utilizan.

La entidad sin fin de lucro recuperó 116 toneladas el año pasado por 100 del ejercicio anterior, lo que se traduce en un incremento del 16%. El residuo textil (ropa, calzado, complementos y textil de hogar) que se deposita en los contenedores situados en la vía pública equivale a 471.000 prendas que son clasificadas en la planta de preparación para la reutilización que Humana tiene en Leganés (Madrid). La mayor parte tendrá una segunda vida: el 50% se puede reutilizar y más del 35%, reciclar.

“Estamos muy agradecidos por las donaciones de la ciudadanía. Sin embargo, todavía se recupera poco residuo textil”, afirman desde Humana. El 40% de la ropa que tenemos en los armarios no se utiliza en todo un año y se calcula que cada ciudadano desecha entre 20 y 30 kg de textil anualmente. Según los informes más recientes, en España se genera anualmente más de un millón de toneladas de residuos textiles, pero se recogen 110.000 toneladas. “Apenas representa algo más de un 10% de lo que generamos en nuestros hogares; el resto se tira en otras fracciones y acaba finalmente en un vertedero”, indican.

“La recogida selectiva tiene un gran potencial para garantizar una segunda vida a la ropa: el 50% del residuo textil se puede reutilizar y más del 35%, reciclar”, asegura la entidad e insiste: “Es importante que se deposite en un contenedor de ropa; resulta obvio, pero casi el 90% del residuo textil no acaba en el punto de recogida adecuado”.

La reutilización del textil usado contribuye a la reducción de las emisiones de CO 2 : por cada kilo de ropa recuperada (y no conducida a un centro de tratamiento de residuos para su incineración o disposición final) se evita la emisión de 6,1 kg de CO2, según un estudio de la Federación Humana People to People. Las 116 toneladas recuperadas el año pasado en la provincia de Huelva han evitado la emisión de 710 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Por otro lado, los recursos obtenidos con la gestión del residuo textil permiten la creación de empleos verdes (Humana genera un empleo indefinido por cada 30 toneladas de textil recogido) y financian programas de desarrollo en los países del Sur de la mano de contrapartes o socios locales.

Por municipios, la entidad sin fin de lucro ha recogido más ropa en:

Punta Umbría 39 toneladas

Aljaraque 21 toneladas

Almonte 18 toneladas

Huelva 6 toneladas

Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promueve desde 1987 la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y lleva a cabo programas de cooperación internacional al desarrollo en África, América Latina y Asia, así como de apoyo local y agricultura urbana en España. La sede central está en l’Ametlla del Vallès (Barcelona) y cuenta con delegaciones en Madrid, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Galicia. La entidad genera un puesto de trabajo indefinido a tiempo completo por cada 30.000 kg de textil recuperado. Forma parte de la Asociación Española de Fundaciones, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) y la Federación Humana People to People.