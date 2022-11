Huelva es la segunda provincia de España donde más sube la vivienda en octubre

La tendencia alcista de los precios de la vivienda en Huelva continúa. Así lo indica en esta ocasión el portal inmobiliario pisos.com en su informe correspondiente al mes de octubre. El incremento que atribuye a la provincia onubense de un mes a otro es del 2,81%, mientras que Almería (-0,60%) fue la que más se devaluó de la comunidad andaluza.

Interanualmente, Huelva (10,79%) fue la tercera en el ranking de provincias españolas que más crecieron, mientras que Jaén (-1,09%) fue la quinta que más retrocedió de España. En cuestión de precios, la provincia andaluza más cara fue Málaga (2.420 €/m²), la séptima en el ranking nacional. Por su parte, Jaén (690 €/m²) fue la segunda más asequible del país.



En cuanto a las capitales andaluzas, Granada (2,20%) fue la sexta capital que más se encareció de la región mensualmente. Jaén (-2,69%) fue la tercera capital del país que más cayó. Frente al pasado año, Cádiz (9,60%) fue la duodécima en el cómputo general de ascensos, mientras que Jaén (-4,77%) fue la cuarta que más descendió a nivel nacional. En el apartado de precios, Jaén (1.049 €/m²) marcó el precio más asequible de España, bastante alejada de Cádiz (2.733 €/m²), que fue la octava más costosa del país.

Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Andalucía en octubre de 2022 tuvo un precio medio de 1.482 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso un ascenso del 0,25% frente al mes de septiembre. Interanualmente, se produjo una subida del 6,63%, la cuarta más intensa de España.



Andalucía fue la octava autonomía más cara del país, por detrás de Baleares (3.655 €/m²), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en octubre de 2022 registró un precio medio de 1.957 euros por metro cuadrado, arrojando un descenso mensual del -0,23%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 5,62%.



El precio de la vivienda en España tenderá a la moderación, pero no se esperan ajustes pronunciados. Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, admite que “la situación del mercado residencial en nuestro país es muy particular porque la propiedad está en el centro del plan de vida de muchos españoles”. No obstante, el experto sí que está de acuerdo en que la fiebre por el ladrillo se evaporará en el último trimestre. “El sprint por comprar una vivienda antes de que se intensifique el encarecimiento de las hipotecas está prácticamente agotado”, indica Font, que señala que la tercera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo producida en octubre podría no ser la última, dado que el organismo está decidido a controlar la inflación.



Aunque el apetito por comprar vivienda perderá empuje debido a las dificultades económicas, Font está convencido de que los precios no experimentarán recortes llamativos porque “la oferta sigue siendo inferior a la demanda, a pesar de que parte de los potenciales compradores alargarán su periodo como inquilinos”. Por otro lado, el portavoz del portal inmobiliario recuerda que “el ritmo de producción de obra nueva es escaso, lo que traslada el peso a la segunda mano e impide que las bajadas se materialicen”.