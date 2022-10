Huelva registra 296 demandas de disolución matrimonial en el segundo trimestre

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en la provincia de Huelva el segundo trimestre de 2022 bajaron respecto al primer trimestre del año, con una caída del 5,1%. Así, en estos tres meses se registraron un total de 296 demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

De este modo, en 2022 se han presentado 142 demandas de divorcio consensuado, 143 demandas de divorcio no consensuado, seis separaciones consensuadas, cinco no consensuadas, así como ninguna petición de nulidad matrimonia, en este caso, igual que en el primer trimestre.

Frente a estas cifras, en el primer trimestre de 2022 se presentaron 127 demandas de divorcio consensuado, 178 demandas no consensuado, cinco separaciones consensuadas y dos demandas de separación no consensuada.

Así, las demandas de divorcio también se han reducido en este trimestre con respecto al mismo de 2021, cuando se presentaron 162 demandas de divorcio consensuado y 185 demandas de divorcio no consensuadas, mientras que, en cuanto a las separaciones, se presentaron once consensuadas -cinco en este trimestre- y solo sube, en una, las separaciones no consensuadas, siendo cinco en este trimestre de 2021 y seis en el de 2022.

De otro lado, se han presentado 30 demandas de modificación de medidas consensuadas -35 el primer trimestre y 27 en el segundo de 2021- y 147 demandas de modificación de medidas no consensuadas, en total -112 en el primer trimestre y 152 en el primer segundo del 2021-.

Asimismo, se han presentado 128 demandas de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas -200 en el primer trimestre de 2022 y 131 en el segundo trimestre de 2021- y 76 consensuadas -65 en el primer trimestre del año y cien en el segundo trimestre de 2021-.

En total, en el año el primer semestre de 2022 se han presentado 269 demandas de divorcio consensuado, 321 demandas no consensuadas, así como ocho demandas de separación no consensuadas y diez consensuadas y ninguna petición de nulidad matrimonial.