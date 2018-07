"Huelva no es una provincia pobre; está empobrecida por la falta de inversiones"

Sindicalista de los de toda la vida, afiliado desde junio del año 91; diez años después llegó a la ejecutiva, en medio de una huelga general y la reforma laboral. Habla tranquilo pero su mensaje es contundente. Tiene claro lo que quiere para los trabajadores y su provincia y después de un rato, da la impresión que sabe cómo conseguirlo. Su diagnóstico suena impecable, y realmente lo es.

-Está en un momento de negociaciones de convenios en sectores importantes para la economía de Huelva. El más complicado ha sido el de hostelería.

-En los últimos años ha tenido unas complicaciones extraordinarias. El anterior se salvó porque promovimos unas medidas cautelares en un juzgado de lo Social y paralizó la intención de que desapareciera. A partir de ahí pudimos volver a las negociaciones.

-Y se ha logrado cerrar con buenas condiciones.

-Los trabajadores van a conseguir recuperar en término medio en torno al 7,5% que está por encima del ANC (Acuerdo de Negociación Colectiva) firmado con la patronal y el Gobierno y también logramos regular un peligro que tiene todo el sector turístico que es el de las externalizaciones en muchas condiciones temerarias porque se hacen, especialmente en las camareras de piso con empresas multiservicios que implican una pérdida de la calidad del empleo y salarial muy importante. Hemos logrado que si eso se produce, se les siga aplicando el convenio general de la hostelería, con lo que las trabajadoras no van a sufrir esa reducción salarial.

-Las kellys han sido especialmente combativas durante mucho tiempo.

-Hemos conseguido que se corrija una discriminación que había hacia este colectivo que está altamente feminizado. Se va a recoger en una fase progresiva, una mejora salarial adicional para ellas. Todas ellas se han movilizado y realmente todo el sector a través de los comités de empresa de los hoteles que es donde somos más fuertes. Las kellys se han movilizado y siempre hemos estado a favor de esas demandas.

-Le hablaba de las movilizaciones porque hay muy poca capacidad de movilización en Huelva y en muchas ocasiones sí se consiguen cosas, como ha pasado en la sanidad.

-A mi me gustaría que hubiera mucha más. La crisis ha golpeado muy duramente y ha logrado que la gente interiorice el miedo a perder el puesto de trabajo; eso ha paralizado muchísimo y prefieran admitir condiciones de trabajo antes que perderlo. Desde luego, sí puedo decir que no hay ninguna institución que convoque tantas movilizaciones de tipo general o sectorial como CCOO, junto a UGT. Nuestra capacidad de movilizar es incuestionable.

-Estamos creando un empleo muy malo. Por primera vez asistimos a la figura de quien trabaja y no llega a fin de mes, es decir, trabajadores pobres.

-La pobreza laboral es un concepto que habíamos puesto encima de la mesa y que eran propios de otras épocas, como nuestros abuelos o nuestros padres.

-Los que se llamaba pluriempleados en aquel país casi en blanco y negro.

-Eso se había superado, pero hemos vuelto a ese concepto, tanto en jóvenes como en padres de familia que son trabajadores pobres, que no llegan a final de mes tanto por la calidad salarial como por la carestía de la vida.

-Y encima trabajo precario.

-En Huelva, más del 98% de los contratos que se firman son temporales; somos los peores del país. El 65% del empleo que se generó en el primer semestre del año, lo demandó el sector agrícola y el 63% es de baja cualificación. El efecto es terrible. Si a eso se le añade que tenemos, junto con Jaén, los peores sueldos del país, la radiografía es tremenda.

-Luego arrastra todo, porque las pensiones se cobran según las cotizaciones que son bajísimas.

-De hecho, hemos denunciado que en Huelva el pensionista cobra un 7% menos que la media nacional, es decir, mil euros menos. Eso es algo que en Huelva está cronificado. Eso también pasa por luchar contra la economía sumergida.

-¿Cómo estamos en Huelva en este apartado?

-Un tercio es economía sumergida. Diez puntos por encima de la media nacional y ha crecido con la crisis. La principal víctima es el trabajador y su familia, así como las empresas que sí cumplen con la legislación laboral.

-Vamos con el convenio colectivo del campo, otro de los pilares fundamentales de la economía onubense.

-Somos mayoritarios y se ha firmado con Asaja para tres años. Lo más destacado es que se recogen dos planteamientos, que son el protocolo de igualdad en el sector y otro sobre el acoso, para evitar situaciones como las que se han conocido durante la presente campaña y que son inadmisibles. Por eso se han establecido mecanismos para tratar de eliminarlos por completo. En Huelva, la agricultura está muy feminizado y es casi la mitad del empleo.

-¿Cómo valora esas denuncias sobre acosos? ¿Se han exagerado demasiado?

-Cuando saltó toda esta situación hemos mantenido una línea que se resume en que no se puede generalizar, no se pueden tolerar y un caso que haya es inadmisible, sobre todo porque son mujeres especialmente vulnerables. Todos los sectores afectados tienen que tomar nota para evitar estas situaciones. Las administraciones tienen que estar presentes en los lugares de trabajo; son miles de mujeres que llegan a la provincia en situación muy vulnerable, que no conocen las costumbres, ni el idioma y que requieren un trato especial. Si son necesarias para sacar adelante la producción, son necesarias más medidas de protección.

-Más inspecciones.

-Y más control por parte de la Policía; control de los alojamientos, refuerzo de servicios sociales y sanitarios. No se pueden recibir miles de personas, sin reforzar estos servicios.

-¿Se han ocultado con estos casos, otro tipo de intereses?

-Nosotros, en determinadas actuaciones, no vamos a participar. Nos ha parecido un exceso, la exposición que han tenido alguna de estas mujeres.

-Vamos a la otra pata de la economía provincial, la industria. ¿Se explica porqué tienen tanto retraso?

-En Huelva se instauró en los años 60 un modelo industrial que generó unas heridas ambientales importantes, algunas de las cuales siguen vivas como las balsas de fosfoyesos que han generado unas heridas sociales en la población de Huelva. Hay una parte de la población que muestra un rechazo a la industria presente y futura. Nosotros defendimos la conciliación de desarrollo industrial y respeto al medio ambiente. Le hemos hecho ver que es perfectamente posible. Queda mucho por hacer, pero no se puede negar es que en las últimas décadas ha habido una mejora evidente, sin negar que existen huellas. Vamos a seguir la defensa de un modelo respetuoso con el medio ambiente y con los ciudadanos. Los territorios más industrializados, tienen un mayor nivel de vida. Hay en Huelva varios proyectos pendientes como el proyecto CEUS que nos sitúa en una industria de vanguardia, o el Parque Científico de Huelva de Aljaraque y de la reactivación de las energías verdes, campo en el que podemos ser una potencia europea, truncada por el Gobierno anterior.

-Es decir que hay que exigirles lo mismo que a todos, es decir que cumplan la ley.

-Es que la petición de que se vayan no va acompañada de una alternativa razonable. El modelo se ha ido reconvirtiendo a lo largo del tiempo.

-Ustedes han conseguido ir de la mano con los empresarios, por ejemplo en la defensa de las infraestructuras.

-Tenemos un déficit muy alto, lo que nos sitúa en desventaja respecto a otros territorios. Creo que sí hay un punto de no retorno en el debate social para reclamarlas. El principal déficit es el ferroviario; es inasumible tardar 90 minutos en ir a Sevilla. El AVE es una apuesta importante, pero si llegamos a Madrid en 3 horas, me es igual. Ahora tardamos lo mismo que hace cien años. En la Huelva-Zafra seguimos defendiendo que es una vía de primer orden, tanto para la comunicación con Extremadura, como para el desarrollo del Puerto. Además está en desdoble de la N-435 como un compromiso ineludible. En este caso también está implicada la Junta con la llamada Ruta de la Plata, así que la responsabilidad es de los dos. En los últimos años, las inversiones han sido ridículas.

-Se han reunido recientemente con el consejero de Fomento de la Junta.

-Ésta tiene que ser el principal aliado de Huelva en la reclamación de infraestructuras ante el Gobierno central. Es indispensable. Huelva necesita inversiones tanto del Gobierno central como de la Junta. Es una provincia que no es pobre, sino que está empobrecida. Tenemos muchos recursos como para estarlo.

-Hace falta un mínimo de ayuda.

-Efectivamente y en cuanto lo hagan, el desarrollo será espectacular. Ahí tenemos al Puerto por ejemplo.

-Que algunos también discuten.

-No sé qué sería de la provincia sin el Puerto. Es la punta de lanza de la reactivación económica de la provincia.

-Es el mayor inversor en toda la provincia.

-Y es la que tiene mayor visión estratégica que tiene de todas las instituciones; sirve de motor para reindustrializar toda la provincia y ahora toma una posición estratégica a nivel mundial. He conocido a tres presidentes y ahora se avanza hacia una visión estratégica que antes no la había.

-¿La unidad sindical con UGT ha traído más beneficios o se ha desnaturalizado a ambos?

-Arranca en la huelga general que se le hace a Felipe González. A partir de ahí se ha enriquecido. La unidad de acción entre ambos, es el mayor patrimonio que tiene la izquierda en este país, sin ningún tipo de dudas. Competimos en cada centro de trabajo, pero a la vez sobreponemos los intereses de los trabajadores a los nuestros.