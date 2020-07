Huelva suma cuatro positivos más, el mayor incremento desde el final del estado de alarma

La provincia de Huelva suma cuatro positivos más por Covid-19 en las últimas horas, lo que supone el mayor incremento desde el final del estado de alarma. El parte emitido por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía destaca que la cifra de contagios confirmada por pruebas PCR asciende a 434 en la provincia.

De momento, el SAS no ha notificado los municipios en los que se han registrado los contagios. No obstante, la ausencia de brotes declarados en el parte en la provincia indica que los positivos no tienen relación entre sí o ésta es reducida ya que el protocolo del SAS establece que más de tres contagios vinculados es considerado brote. En cualquier caso, las autoridades sanitarias deben confirmar los municipios en los que se encuentran los contagios.

En todos los casos se aplican los protocolos antibrotes. Cada positivo confirmado es rastreado para identificar todos los contactos estrechos, son analizados y aislados hasta que se descartan nuevos contagios.

La noticia positiva del parte es que Huelva se convierte en la única provincia de Andalucía sin hospitalizaciones tras recibir el alta la única persona que seguía hospitalizada.