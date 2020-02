Huelva multiplica por cinco sus exportaciones agroalimentarias a Japón

Huelva, con 337.000 euros y un alza del 428% durante los primeros once meses de 2019, ha multiplicado por cinco sus exportaciones agroalimentarias a Japón con respecto a los primeros once meses de 2018.

Las relaciones comerciales entre el resto de provincias andaluzas y Japón se han intensificado en la 54 edición de la feria Supermarket Trade Show, celebrada en el recinto ferial Makuhari Messe de Tokio en Japón, con el apoyo de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior. En la misma se han citado nueve empresas agroalimentarias andaluzas del 12 al 14 de febrero.

En esta ocasión la delegación andaluza acudió dentro del pabellón español organizado por la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), cuando, según los datos de Extenda, Japón es uno de los grandes mercados del mundo, con casi 127 millones de habitantes y con una alta capacidad adquisitiva que lo sitúa como la tercera economía mundial por el tamaño de su PIB. Asimismo, según ha informado Extenda en un comunicado, se espera que la tendencia positiva en las exportaciones continúe respaldada por el Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón firmado en diciembre de 2017.

La feria Supermarket Trade Show está considerada como la principal feria comercial en Asia en lo relativo al suministro de supermercados, que se celebra desde 1966 y que desde 2006 se abrió al mercado internacional, y la organización es de la New Supermarket Association of Japan (NSAJ) que es la asociación de supermercados de alimentación más grande de Japón, con aproximadamente 350 miembros (6.000 supermercados) y más de 800 socios colaboradores (fabricantes, mayoristas, etc.). Actualmente, la mitad de todos los supermercados de Japón son miembros de la NSAJ.

Andalucía es la segunda comunidad en ventas con el 16,9% solo superada por Cataluña (352 millones y el 39% del total) y por encima de Murcia (104 millones y el 11,4% del total). Además, Japón es el mercado onceavo de las ventas de alimentos y bebidas andaluces con el 1,5% del total.

Por provincias destaca Sevilla, como líder en exportaciones al mercado nipón con 74 millones de euros y el 49% del total y un alza del 36%; seguida de Málaga, con 43 millones y el 27,7% del total y una subida del 39%, respecto a los primeros once meses de 2018; y Córdoba, con 11,9 millones y el 7,8% del total y un decrecimiento del 11,5%.

En cuarta posición se encuentra Cádiz, con 11,7 millones y el 7,6% del total y una caída del 44%; seguida de Jaén, con 11,3 millones y el 7,4% del total y una bajada del 25,6%. Más alejadas, y con mínimas ventas, se sitúan Granada, con 948.000 euros y un incremento del 43%; Huelva; y Almería, con 134.000 euros (-28,5%).

El aceite de oliva, con 104 millones de euros y el 68% del total y un alza del 21,1%, es el principal producto exportado por Andalucía, seguido de las carnes congeladas, con 14,3 millones y el 9,4% del total y un incremento del 19,1%; y los pescados y mariscos, con 14,2 millones y el 9,3% del total y un decrecimiento del -14,4%.

En cuanto lugar se sitúan las conservas hortofrutícolas (8,4 millones) y una subida del 8,6%; seguidas de otras grasas y aceites (5,4 millones y una caída del -10,8%; alimentación animal (1,8 millones) y un alza del 51%; y vinos (1,4 millones) y un crecimiento del 7,3% con respecto enero-noviembre de 2018.