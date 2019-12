Una foto de Huelva entre las 22 mejores de viajes del año para el New York Times

Una imagen del Muelle de la Rio Tinto Company tomada por Emilio Parra Doiztua coloca a Huelva entre las mejores postales de viajes del mundo. Así lo recoge el prestigioso The New York Times, quien a lo largo de 2019 recibió más de 39.000 fotografías de viajeros que publicadas recibieron los votos de sus millones de lectores.

La imagen fue tomada durante la visita de Fiona Irving Donovan, bisnieta de la escultora Gertrude Vanderbilt Withney, que estuvo en la provincia de visita el pasado mes de abril invitada por la Asociación Huelva-Nueva York con motivo de los actos de celebración del 90 aniversario del Monumento a Colón.

La imagen del Muelle de la Rio Tinto Company fue de las fotografías que acompañó un reportaje de viajes publicado posteriormente en The New York Times.

