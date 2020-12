Coronavirus Huelva: la provincia mantiene cinco brotes activos entre la Costa y el Condado

La provincia de Huelva mantiene activos cinco brotes de Covid-19, todos ellos entre la Costa y el Condado con 17 casos activos. Según la última actualización de las autoridades sanitarias, cuatro de ellos se encuentran entre la capital y la costa (3, 3, 4 y 3 casos cada uno) mientras que el quinto está en el Condado (3). El parte del día 24, últimos con datos actualizados ya que ayer no hubo información oficial sobre nuevos contagios, recogía una fuerte incremento de fallecidos. Salud confirmó siete víctimas mortales de la pandemia, cinco los cuales se habían producido en San Juan del Puerto, según la información facilitada por la Junta de Andalucía. Así, en el parte del día 22 había seis fallecidos acumulados desde marzo en la localidad, la cifra bajó a cinco en el del día 23 y se incrementó hasta la decena en el del 24. La alcaldesa de la localidad, Rocío Cárdenas, mostró su sorpresa a este diario y señaló que el consistorio no tenía constancia de tales muertes al tiempo que lamentó “la falta de información de los ayuntamientos”. Fuentes de la Consejería de Salud consultadas por este diario señalaron que los fallecidos corresponden a San Juan si bien reconocieron que el dato “puede ser una actualización de muertos anteriores que no habían sido computados”. Los otros dos fallecidos se corresponden a Aracena y Almonte.

En estos momentos solo quedan dos localidades con una tasa de incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de Lucena y La Palma del Condado, donde los contagios se han ralentizado si bien el acumulado a 14 días mantiene la tasa elevada. La última actualización de Salud incide en la gravedad de la situación en la capital y algunos municipios limítrofes como Cartaya o Palos de la Frontera. Así, de los 51 casos del pasado jueves hubo 15 en Huelva, 9 en Cartaya y 6 en Palos.

En estos momentos en los hospitales onubenses hay 50 personas hospitalizadas, de las que 9 se encuentran en la UCI. También se han computado 161 curados más. A pesar de estos datos, la tasa de incidencia se mantiene estable en 162 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.