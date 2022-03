Huelva es hogar para Ucrania

La vivienda de D. V. R. tiene tres nuevas inquilinas. Lyudmyla y sus dos hijas, Olesia y María, han encontrado su hogar en Huelva después de haberse visto obligadas a abandonar Ucrania como consecuencia del ataque armado perpretrado por Rusia.

El terror dimana de la habitación de Lyudmyla en Ternópil, localidad a 400 kilómetros de Kiev. Es 24 de febrero y Vladimir Putin ha dado luz verde a la invasión del país ucraniano. La guerra es inevitable y del cuerpo de Lyudmyla nace un temblor que, a día de hoy, sigue sin poder contener.

La primera opción para esta ucraniana de mediana edad es permanecer en su país, pero la cruenta ofensiva de Rusia le hace cambiar de opinión. "Mi marido, que en este momento trabaja en Huelva, me pidió que abandonara el país porque si me pasaba algo no se lo perdonaría", recuerda Lyudmyla. No tan segura de querer emigrar a España estaba su hija mayor, Olesia, quien se encuentra en el último curso previo al ingreso en la universidad y, por consiguiente, para ella supondría un duro revés dejar un curso académico trascendental para poder acceder a la carrera de Odontología.

Aun así, la decisión estaba tomada. El sonido de las alarmas antiaéreas, "que se escuchaban cada muy poco tiempo", les invitaban a salir de la ciudad ante la posibilidad de sufrir un bombardeo. Lyudmyla aguardó una noche con sus hijas en su casa, en la que no pudo dormir porque el "simple ruido" que emitía un coche ya les hacía "estar en guardia" y, al segundo día de invasión rusa, comenzó su viaje hacia España.

Atrás dejaba a su madre y a su hermano, pero también a sus vecinos, quienes provocan en Lyudmyla "un profundo miedo" porque "conozco sus historias y sus vivencias. No merecen nada de lo que están pasando".

Su marido había conseguido que un amigo condujese un microbús desde Ternópil hasta la frontera con Polonia. En solo dos horas Lyudmyla y sus hijas terminaron su equipaje. El mismo estaba compuesto de "muy poca ropa, la esencial", aunque no puede faltar el vestido de Lyudmyla para ir a misa; y de muy pocos alimentos, pues esta familia no llegó a pronosticar que el viaje completo se extendería durante dos días y medio.

Con María en sus brazos y acompañada de Olesia, Lyudmyla comenzaba su primer itinerario de dos días. El mismo fue "sufrido", pero capaz de plasmar la ola de solidaridad que se había desplegado en Ucrania. "Compartíamos todo tipo de alimentos, nunca he visto tanta amabilidad como en este viaje", relata esta madre ucraniana.

Los días parecían años y buena culpa de ello la tenían las largas caravanas de coches que se extendían a lo largo de las carreteras. "El trayecto era muy lento, por las noches solo recorríamos cinco o seis kilómetros", sostiene Lyudmyla, quien también expresa su "intranquilidad" a la hora de dormir, pues a su cabeza llegaban continuamente vestigios de la guerra. Uno de los más comunes lo protagonizaban las pintadas rusas en suelo ucraniano diseñadas para crear puntos que "pueden destinados a ser bombardeados". Estas eran "comunes" en Ternópil y despertaban en Lyudmyla una notable "angustia".

La escasez de alimentos también era un problema, en tanto que muchos de los comercios que encontraba a su paso colgaban el cartel de cerrado. De hecho, Lyudmyla llegó a Huelva con solo una manzana pequeña, media bolsa de pipas de girasol y un caramelo. "No me morí de hambre, pero sí que había tramos en los que pasaba", sostiene, toda vez que añade que "me preocupaba más que mis hijas no estuviesen bien alimentadas".

A los dos días y medio de viaje, Lyudmyla recibió la llamada de su marido. Al trabajar fuera del país, ya había conseguido llegar a la frontera con Polonia y allí le esperaba. Acto seguido, la "locura" asaltó a esta ucraniana que, sin pensarlo detenidamente, decidió bajarse del microbús y buscar un coche que le llevase a la frontera del modo más rápido posible.

El primer vehículo al que Lyudmyla hizo señas no se detuvo. El segundo sí. Un militar de unos 35 años se comprometió a llevar a la madre y a sus dos hijas, pero solo hasta una localidad que estaba a cinco kilómetros del punto donde se había bajado esta familia. Lyudmyla aceptó. Ya pensaría después como hacer los 15 kilómetros que le restaban hasta la frontera.

El "llanto" incontrolado de Lyudmyla en el asiento del copiloto alteró el camino del militar, de cuyo nombre no consigue acordarse. Este último decidió, al percibir su pesadumbre, ir campo a través y acortar en siete los kilómetros necesarios para llegar hasta Polonia. "No me creo la suerte que tuve en mi camino", resume Lyudmyla.

Fue entonces cuando se produce el encuentro que más ansiaba. Su marido, con una bolsa de alimentos de una cadena de supermercados española, se fundía en un abrazo con su familia, mientras una lágrima brotaba de su mejilla. "Nunca vi a mi marido así de sensible, me impactó su reacción", recuerda esta madre ucraniana.

La frontera se asemejaba a una escena "de una película de la segunda Guerra Mundial", relata Lyudmyla. "Familias con niños, rostros cansados, pequeñas maletas de viaje..., todo generaba un clima que parecía de tiempos de guerra ya pasados", recuerda con voz temblorosa. Eso sí, los polacos teñían de color este ambiente con sus "abundantes" muestras de solidaridad.

En el camino hacia Huelva, donde su marido tiene una casa de alquiler, la familia realizó varias paradas para descansar y asearse. Fue en Alemania cuando Lyudmyla atisbó el nombre de D. V. R. en la pantalla de su teléfono móvil. Esta mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato, conoce a Lyudmyla desde hace más de 15 años, pues su madre había trabajado como cuidadora en el entorno familiar de D. V. R.

"Lyudmyla y su madre son también nuestra familia", subraya D. V. R., quien sufría una gran "incertidumbre" por no poder contactar con ella durante el estallido de la guerra. La nula cobertura en el país ucraniano lo impidió, pero una vez que abandonó el país Lyudmyla pudo recibir la propuesta de D. V. R.

"Quédate en mi casa el tiempo que necesites", le pidió. Tras sopesar esta petición, Lyudmyla supo que era lo mejor para ella y sus hijas, pues el piso de alquiler de su marido solo tiene una habitación. Una decisión que D. V. R. aplaude por "todo el amor que siento hacia esta familia ucraniana. Son un ejemplo de bondad y trabajo y no merecen lo que han pasado".

Dos días después de instalarse en su nuevo hogar, Lyudmyla aún no es capaz de asimilar todo lo que ha vivido en apenas una semana. Deja en Ucrania sus sueños, su familia y su corazón.