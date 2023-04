Huelva se olvida de la covid-19: baja a un 70% la ocupación hotelera en la Sierra en Semana Santa

Huelva ha pasado página con la pandemia de la covid-19. No porque no existan aún casos registrados en los centros hospitalarios onubenses sino porque los nuevos hábitos adquiridos después de la pandemia, durante los primeros pasos de la nueva normaldiad, están desapareciendo.

Así lo reflejan los datos de ocupación de esta Semana Santa para la Sierra, donde los hosteleros han detectado una caída de hasta un 70% de media. "Esto indica un cambio en la actitud frente a los primeros meses de apertura tras la pandemia, no es que nuestros alojamientos hayan dejado de ser atractivos sino que la gente buscaba lugares menos masificados y amplios donde poder disfrutar sin miedo al contagio", asegura Luis Arroyo, presidente del Consejo de Turismo de la FOE.

Esta ocupación contrasta con los resultados obtenidos para los alojamientos de sol y playa estas vacaciones. Con entre un 80% y un 85% de media, "las expectativas no solo se han cumplido sino que se han superado", asegura Arroyo. "Son datos que además pueden extrapolarse a toda Andalucía, hemos tenido un clima estupendo estos días y esto se ha visto reflejado también en las excelentes cifras de las reservas de última hora".

No solo el alojamiento está de enhorabuena. Los datos de la hostelería también reflejan unas cifras muy esperanzadoras para el sector. "Son números de auténtico verano, como los que podrían registrarse en la primera quincena de agosto, sin ir más lejos. Los hosteleros están muy contentos con los resultados de esta Semana Santa", asegura el presidente del Consejo de la FOE.

El estado de las playas, la asignatura pendiente

Con estos excelentes números y el gran número de turistas que se han recibido, el sector continúa demandando una mejora en la estrategia de playas que permitan un estado óptimo no solo para verano sino también para estas vacaciones. "No podemos permitir que nuestros hoteles, bares y restaurantes estén a pleno rendimiento mientras que no haya un plan de playas que lo respalde", asegura el representante de los Empresarios. "La mayoría de las playas no estan preparadas aún para la recepción de visitantes, no hay socorristas ni limpieza suficiente. Esto contrasta con las playas portuguesas, que están listas todo el año", asegura.

Esta situación genera una desventaja con el mercado portugués, unida a la problemática de la ausencia de infraestructuras de transporte. "Los ayuntamientos alegan en su mayoría que falta presupuesto para un plan de playas que vaya más allá de los meses de verano pero podemos estar perdiendo turistas que van a dejar un dinero en las arcas municipales precisamente porque la situación de las playas no es la adecuada", advierte.

Por otra parte, la cuestión de la contratación de la mano de obra en origen continúa estando sobre la mesa de los círculos empresariales. "Tenemos un gran problema con la falta de personal, la mayoría de los establecimientos hosteleros tiene que poner la mitad de los servicios porque no encuentra trabajadores suficientes para cubrir el 100% de las mesas o de los espacios", asegura Arroyo. "De cara a verano tendremos que barajar opciones que permitan a bares y restaurantes poder optimizar sus servicios y no tener que trabajar a pleno rendimiento con apenas uno de ellos".