De Huelva al corazón de Washington

Hace unas semanas, se presentó la lista de Restaurantes Bib Gourmand que aparecerán en la Guía Michelin Washington D.C. 2019, en la que se incluyeron diecinueve establecimientos nuevos, entre ellos, el restaurante Joselito Casa de Comidas, del onubense Javier Candón.

Javier se trasladó a Estados Unidos hace dieciocho años para apostar por un negocio algo arriesgado, pero que sin duda resultó dar sus frutos. El restaurante fue inaugurado hace tan solo un año, cuando un amigo de Javier vendía un local en Capitol Hill, "no buscaba abrir otro restaurante en ese momento, pero surgió la oportunidad y me entró el gusanillo de traer la gastronomía de mi tierra al corazón de la capital", admite el onubense, que ya poseía el restaurante SER (Simple, easy, real) en Arlington, Virginia.

Ahora Joselito cuenta con su sitio en la Guía Michelin, "Lo leímos en la prensa de Washington, e inmediatamente lo celebramos con un buen vino y soñamos despiertos" cuenta Javier Candón, aunque explica que esto supone un resultado más que un objetivo, ya que su mayor aspiración es hacer felices sus clientes, "aunque estos reconocimientos sean importantes tanto para la motivación como para la evolución".

Explica que "Joselito lleva su nombre en memoria de mi padre, José, que junto a mi madre, Juana, me enseñaron a disfrutar de una buena mesa y me inculcaron los valores del trabajo y la dedicación. Por tanto, el proyecto está basado en un modelo de negocio en el que el servicio trata a los clientes como si fueran invitados a su propia casa y ofrecen una carta llena de las comidas favoritas de mi padre, enfatizado en las recetas onubenses de mi madre y abuela".

La carta ofrece el acento onubense y andaluz, con los diferentes formatos de tapa, media ración y ración, algo que no es habitual en Estados Unidos. Entre las estrellas de la carta se encuentran el jamón ibérico, el gazpacho, los boquerones en adobo o la raya al pimentón. "Algunos alimentos, como el jamón o las sardinas, son importados directamente desde Huelva. También nos llegan alimentos desde otras partes de España, como la presa ibérica, o de Portugal, como los boquerones".

Uno de los elementos más peculiares y llamativos del establecimiento es la decoración, pues se trata de un espacio moderno que contrasta con numerosos cuadros en los que se incluyen fotografías antiguas. "Recibimos muchos comentarios sobre la decoración, en concreto sobre las fotografías, en las que aparece toda mi familia: padres, hermanos, tíos, primos. En definitiva, todos los que me han hecho crecer como persona.

Al estar tan lejos, cuando miro alrededor me siento abrigado con todas las fotografías y me hacen valorar lo afortunado que soy. También hay muchos carteles de Huelva, Riotinto, Punta Umbría, Galaroza y Sierra de Aracena, esto me hace recordar de donde vengo y me da fuerzas para continuar allí a donde voy" cuenta el onubense.

Graduado con honores en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, el riotinteño ya contaba con una gran experiencia antes de iniciarse en esta aventura, pues trabajó de manera internacional en la dirección de hoteles y conocidos establecimientos como el restaurante Casa del Duque, en Sevilla, el hotel Relais & Chateau Mas D'Artiny, en Francia o el Hotel RIU Melao and RIU Palace Macao, en la República Dominicana.