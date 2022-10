Por Huelva considera "una nueva bofetada" los Presupuestos Generales del Estado

El partido provincial Por Huelva ha analizado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que se presentó al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. En este trámite es donde se presentan las enmiendas en la negociación para su aprobación en las cámaras, y el presidente del partido provincialista, Joaquín de la Torre, espera que “los políticos que nos representan en el Congreso de los Diputados hagan su trabajo para defender nuestra provincia de unos nuevos presupuestos que vuelven a marginar a Huelva”.

Para el máximo dirigente del partido onubensista, “se vuelve a repetir el ninguneo con la provincia de Huelva sin que aparezcan partidas específicas para los proyectos prometidos y demandados, con gastos registrados que no se aplican este año y se prometen a partir del 2024 y muchas cifras genéricas que se repiten en todos los territorios cada año sin tener claras las cuantificaciones”.

Haciendo un repaso de las principales inversiones que demandan históricamente en Huelva, para De La Torre “es fundamental leer y analizar este proyecto de PGE con los anteriores para valorar su evolución histórica. Solo de ese modo, podremos comprobar cómo se repiten las mismas falsas promesas hacia nuestra provincia desde hace décadas. No pueden seguir enmascarando el olvido a Huelva con cifras de inversión por habitante, pues seguimos sin inversiones reales en infraestructuras que nos mantienen aislados del exterior, líderes en paro y abandono escolar y sin posibilidad de futuro para nuestros jóvenes”.

Entre las partidas prometidas que no aparecen, según Por Huelva, la más importantes son el Túnel de San Silvestre. "Ni una partida específica en los presupuestos, ni un solo euro destinado a ello, tampoco aparece una partida para la rehabilitación de la antigua Comisaría del paseo Santa Fe, que según el Ayuntamiento de Huelva debía ser al 50% entre el Ayuntamiento de la capital y otro 50% el Gobierno de España”.

Continúa De La Torre denunciando "las mentiras" en las inversiones, “como la tan esperada Línea de Alta Velocidad, LAV, entre Huelva-Sevilla donde sólo aparecen 10.000 euros para el 2023, aún menos que el año pasado, o las del Proyecto CEUS que lleva parado desde marzo, donde una única partida para el 2023 de 16 millones de euros pero nada para 2024, es decir la inversión total por parte del Gobierno se ha ido reduciendo desde los 40 millones iniciales en 2015 a 28 millones en 2021 y ahora esta cifra se ha vuelto de recortar hasta los 16 millones”.

Respecto del CEUS, De la Torre recuerda que su formación lleva denunciando que la autorización Ambiental Unificada está caducada desde el mes de marzo y que aún no se conoce si hay proyecto constructivo pues no se ha publicado nada al respecto. Pero aclara, “los trabajos de preparación del terreno no forman parte del proyecto”.

Señalan desde Por Huelva de nuevo "el trato discriminatorio" a las carreteras de la provincia de Huelva, en la que sólo se consignan partidas específicas de 500.000 euros al tercer carril de la A-49 y la misma cantidad para la A-83 o N-435, “ son partidas genéricas que aparecen todos los años pero que nunca se ejecutan, deberían servir para realizar estudios previos a la licitación de un proyecto, y todo ello contrasta con los cerca de 30 millones para Sevilla con la SE40 o el enlace de la A4, o los casi 36 millones para la ampliación del puente del V centenario, donde sí aparecen partidas específicas con nombres y apellido, sin contar con los presupuestos millonarios del nuevo Puente de la SE 40 o la Línea 3 de metro. La única promesa que tiene una partida específica es la correspondiente al Chare de Lepe, que cuenta con 3,582 millones de euros, unos quince años tarde, pero por fin aparece, ahora veamos si lo ejecutan.”

En cuanto a las conexiones ferroviarias, después de la “ridícula inversión en la LAV Huelva-Sevilla”, De La Torre señala los 10 millones para la línea Huelva -Zafra, “algo de extrema necesidad pues o se moderniza para cumplir con la normativa Europea en enero de 2023 o la tienen que cerrar por incumplimientos de seguridad”. Existen partidas de inversión de 63 millones para la red TEN-N del corredor del Atlántico pero advierte que “nadie se preste a engaño, eso no es Alta Velocidad, pues no se recoge en el proyecto, es para renovar sistemas, traviesas y puntos de la vía actual. No olvidemos que el corredor del Atlántico está diseñado y financiado por la UE para el tráfico de mercancías y no de pasajeros”.

Incide el partido en que “volvemos a tener lo mismo de siempre, y viendo las partidas sin definir en las inversiones reales y los fondos europeos genéricos ahora nos venderán que todo lo que pedimos desde hace décadas está ahí, sólo que no lo vemos, pero para otras provincias si están las partidas con nombre y apellidos y aplicación en el año 2023. Nosotros estaremos muy pendientes de la tramitación de los presupuestos para ver las enmiendas que presentan los representantes del partido del gobierno, PSOE, IU y Unida Podemos, y en caso de que registren las enmiendas solicitando las reivindicaciones de la provincia, estaremos atentos por si desaparecen por arte de magia en la tramitación, algo que suele ocurrir y ya hemos advertido en alguna ocasión. Del lado del PP, VOX y CS no esperamos nada, harán lo de siempre, presentar todas las enmiendas que puedan porque ya saben de antemano que no van a apoyar los presupuestos, y al final Huelva sigue quedando huérfana de representación y otro año más viendo cómo invierten en otras provincias donde los grandes partidos nacionales obtienen la mayoría de sus votos”.