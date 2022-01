Huelva cuenta con cinco alas hospitalarias para pacientes Covid

Huelva dispone de cinco alas abierta en centros hospitalarios para pacientes Covid. La delegada territorial de Salud, Manuela Caro, ha señalado que una de ellas se encuentra en el Hospital de Riotinto, dos en el Infanta Elena y las otras dos en el Juan Ramón Jiménez.

Actualmente, según ha apuntado Caro, hay 88 personas hospitalizadas y 6 en UCI. La tasa de incidencia es superior a la andaluza, mientras en Huelva está en 1.542,8, la andaluza es de 1.364, 91

Ha recordado que el pasado miércoles "tuvimos una cifra de 718, que es algo menor de la del 17 de enero, que fue la máxima en la sexta ola, con 1.075 personas que se contagiaron de Covid, eso nos hace estar por encima de la media andaluza".

La delegada territorial de Salud ha subrayado que hay 432 fallecidos, "esto no es ninguna tontería, la pandemia sigue existiendo, la única solución es la vacuna. Aunque hay muchos más contagios, la letalidad y la peligrosidad del virus ha disminuido. Seguimos poniendo puntos de vacunación sin cita, tenemos unos indicadores bastante buenos de vacunación y vamos a seguir por esa línea".

Ha resaltado que "los casos son menos graves y tienen menor letalidad, gracias a la vacuna. Hay más de 170. 000 personas con tercera dosis puesta en Huelva".

Caro ha comentado que "Atención Primaria está haciendo un arduo trabajo para llegar a todo y a todos, no está siendo fácil,", a lo que ha añadido que "tenemos pleno empleo, no hay ninguna enfermera parada en la bolsa ni ningún médico".

Ha incidido en que "necesitamos médicos y los buscamos cada vez que podemos, no es una cuestión de no tener dinero para pagar es que no tenemos médicos para contratar, cuantos más médicos tengamos pues, evidentemente, muchísimo más fácil nos resulta gestionar esto y ahora mismo estamos en escasez de médicos".