Huelva celebrará una exhibición de doma de caballos a beneficio de Lola, la pequeña de Almonte

Lola Pérez es la única niña de Andalucía que padece su enfermedad, BPAN, una mutación en el gen WDR45. A sus cinco años, la pequeña nacida en Almonte padece una enfermedad 'ultrarara', que causa en los niños discapacidad intelectual, convulsiones y degeneración. Es por ello, que los menores afectados comienzan teniendo un trastorno estático y ,posteriormente, pierden las habilidades de desarrollo, de ahí que sea urgente avanzar en investigación.

Su madre explica a este diario que es una enfermedad neurodegenerativa "por acumulación de hierro en el cerebro", lo que provoca que Lola "no pueda caminar ni comunicarse, así como que tenga epilepsia". Lola es dependiente "al 100%" de sus padres, quienes deben acompañarla a varias clínicas, en las que se somete a tratamientos y terapias de epileptología, neurología, logopedia o terapia ocupacional, entre otras. No obstante, cuando cumpla los seis años "gran parte de las terapias dejan de ser subvencionadas, por lo que tendremos que asumir gastos" que no pocas veces se presumen inasumibles.