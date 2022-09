Huelva celebra el Día sin coches con autobuses gratis

Alrededor de 77.000 onubenses pueden utilizar de forma gratuita el transporte público en el Día sin coches, el cual se celebra hoy. Es una de la iniciativas puestas en marcha en la provincia para celebrar la Semana Europea de Movilidad y que consiste en bonificar con el cien por cien del coste de los viajes que realicen los titulares de la Tarjeta de Transporte este jueves.

Aquellos usuarios que utilizan su Tarjeta de Transporte general, de familia numerosa o joven desde las 0:00 hasta las 23:59 verán reembolsado su importe a través de un ingreso en los 10-12 días posteriores. El usuario podrá comprobar su reintegro regularizando el saldo de su tarjeta en cualquiera de los 105 puntos de la red de venta y recarga de tarjetas del consorcio distribuidos por su ámbito, en estaciones, apeaderos y estancos.

A este respecto, el departamento de Sostenibilidad e Innovación de Aguas de Huelva ha promovido una iniciativa entre los trabajadores de la empresa para que incluyan entre los hábitos saludables de su vida diaria la movilidad sostenible. Para ello, se ha hecho un llamamiento a la plantilla para que hoy, día 22 de septiembre, se sumen al día sin coche de una manera simbólica, con el objetivo de crearles además una concienciación medioambiental que modifique sus hábitos de movilidad en la medida de lo posible contribuyendo de esta manera a conseguir una ciudad sin humos.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez, acompañado por el director gerente de Aguas de Huelva, Pedro Peña, el director de Recursos Humanos de la empresa, Angel López, y la directora de Sostenibilidad e Innovación, Natividad Moya, han obsequiado con un podómetro, al personal de la empresa que han aparcado el coche para participar en esta iniciativa. En su mayoría, los participantes de la iniciativa han acudido a los centros de trabajo caminando, otra parte de los trabajadores, han preferido moverse en bicicleta, patinete eléctrico o utilizando el transporte público

El uso del coche nos facilita la vida al poder trasladarnos con comodidad de un sitio a otro, pero el incremento de la cantidad de vehículos circulando en las grandes ciudades aumenta significativamente su huella de carbono, ocasionando daños irreparables a la capa de ozono. Es por ello, que se recomienda diferentes medidas para paliar los efectos del intenso tráfico de las ciudades:

El uso de autobuses favorece la circulación, al poder ser utilizado al mismo tiempo por un mayor número de pasajeros que los vehículos privados. Además de su capacidad, otra de las ventajas de este medio de transporte es el combustible. De esta manera, el Ayuntamiento de Huelva ha renovado en menos de dos años prácticamente el 50% de la flota onubense, con 20 vehículos autobuses propulsados con gas natural de los 42 que prestan su servicio actualmente en Huelva y con un impacto ambiental muy inferior a los anteriores.

De otro lado, las bicicletas constituyen una forma de desplazamiento no contaminante y, además, saludable, ya que favorecen la realización de actividad física y deporte. Asimismo, se está imponiendo el uso de vehículos que no producen ningún tipo de contaminación, ni acústica ni gaseosa. Además de los coches eléctricos, encontramos tanto a los patinetes como a las motos eléctricas, cuyo uso se ha popularizado en los últimos años, en el que destacan que estos vehículos no producen ningún tipo de contaminación, ni acústica, ni de gases nocivos.