Por Huelva exige que se cumpla con el Plan Andaluz de la Bicicleta para la capital

El presidente de Por Huelva, Joaquín De la Torre, ha reclamado tanto al Ayuntamiento de Huelva, como a la Junta de Andalucía, que “cumplan con el plan Andaluz de la Bicicleta, aprobado mediante Decreto 9/2014 de 21 de enero, hace ya más 7 años, y del que no se ha ejecutado ni el 10% de su longitud total ”. “Huelva capital posee una red de vías ciclistas de apenas sólo 18 km de longitud, muy por debajo de la media Andaluza si lo comparamos con los más de 130 kilómetros de Sevilla, 69 kilómetros de Málaga, 62 kilómetros de Córdoba, 37 kilómetros de Jerez, 34 kilómetros de Granada, o incluso los 33 kilómetros de Almería, y teniendo en cuenta que sólo el perímetro de la capital tiene aproximadamente una longitud de casi 20 kilómetros, sin contar viales internos.”

Según el presidente de Por Huelva, “llama la atención, que desde todos los ámbitos sociales y políticos, se realicen campañas de sensibilización ambiental para el uso de transportes sostenibles como la bicicleta, y que existan ayudas específicas a las que acogerse para su ejecución, sin embargo, tras 7 años seguimos paralizados en este reto, y más aún siendo a día de hoy un onubense, el máximo responsable de movilidad de la Junta de Andalucía en la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio”.

De la Torre ha querido puntualizar, “hay ciudades como la nuestra, donde gracias a que las distancias son cortas y tenemos una climatología agradable que acompaña todo el año, el uso de la bicicleta podría ser generalizado, de modo que por qué no hacer una apuesta real y servir de modelo para el resto de ciudades españolas. Pero no sólo se trata de carriles bici, pues hay que dotar la ciudad de infraestructuras que permitan aparcar y proteger la bicicleta de posibles robos, el problema es que si damos una vuelta por los principales lugares de la capital, observamos que prácticamente no hay espacios habilitados para ello”.

En esta línea, el presidente insiste, “vamos a dejar a un lado la política rancia y tradicional, que no conlleva a nada salvo al distanciamiento y parálisis, y vamos a ponernos a trabajar por los ciudadanos, porque en este, como en otros casos, no se trata de falta de financiación, sino de voluntad política por hacer cosas y sacar adelante los proyectos para la ciudad”.

Finaliza De la Torre diciendo, “desde Por Huelva presentaremos una moción para instar al Ayuntamiento a trabajar en un cronograma de ejecución real y acorde con el plan Andaluz de la Bicicleta del 2014 que incluya el perímetro completo de la capital hasta la punta de Sebo, la carretera del cementerio y las marismas del Odiel, con fechas concretas durante este 2021-2022, y a la instalación de bicicleteros con cargadores eléctricos y cámaras de vigilancia conectadas al centro de control del área de movilidad urbana del ayuntamiento, en los principales lugares de la ciudad, como por ejemplo la Plaza de la Merced, la plaza del Cine (junto a casa Colón), Plaza de la Soledad, Parque Alonso Sánchez, Parque Cabezo de la Joya, Avd Andalucía, Plz Houston, Estadio Colombino, Parque Moret… sólo así conseguiremos avanzar en el desarrollo de Huelva, prestando servicios que favorezcan un uso responsable y sostenible del transporte tradicional”.