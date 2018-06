Huelva Comercio prevé una caída hasta del 5% en las contrataciones de verano

Queda lejos esa imagen de largas colas en la puerta de los establecimientos un 1 de julio para comprar en las rebajas de verano. Un efecto que se ha diluido, según apuntó Huelva Comercio, debido a que ya la ley no marca una fecha fija de obligado cumplimiento para todos los comercios. Una periodo establecido y ya desaparecido, por lo que cada establecimiento comienza la temporada de descuentos cuando estima oportuno. Así "se diluye el efecto, bajan las ventas y no hacen falta tantas contrataciones", explicó el secretario general de Huelva Comercio, Daniel Caldentey. Estas circunstancias provocarán una caída de las contrataciones de entre un 3% y un 5%, "en la misma tónica en la que estimamos que la facturación va a caer" con respecto al año pasado. Sólo son previsiones, "ya veremos cómo va discurriendo la campaña".

Daniel Caldentey coincide al señalar a Huelva Información que este descenso, que se producirá a nivel general en la provincia, llega principalmente por la inexistencia de un calendario que marque un día tradicional para el inicio de las rebajas. "Desde el día 15 ya vemos cómo algunas grandes cadenas han puesto el cartel de rebajas, otros pequeños comerciantes están empezando esta semana y otros prefieren esperar al día 1". "En fin, que esto es una locura", exclamó Caldentey.

Para revocar esta desorganización comercial, Huelva Comercio continúa solicitando a la Junta de Andalucía que "vuelva a implantar el periodo de rebajas para todos por igual y de obligado cumplimiento". Otra de las reclamaciones a la Administración andaluza es que esa futura normativa se "adecúe a la necesidad actual". Y es que, según el secretario general de Huelva Comercio, "ya no hacen falta dos meses de rebajas como antes, pero sí un periodo que vaya de 20 a 30 días en cada campaña y que sea un poquito más tarde en el tiempo". En esta línea, desde la organización quieren que la campaña de rebajas veraniegas comience en torno al 10-15 de julio, al igual que piden un retroceso en el periodo invernal. Un cambio que entienden como necesario para amoldarse a los consumidores y es que "no podemos adelantar o mantener los periodos de rebajas, máxime cuando este año el calor no ha llegado hasta hace dos días", un hecho que provoca que las prendas se vendan más tarde. "Aquí está cambiando todo y no se está actualizando la normativa. Están cambiando la meteorología y los hábitos de compra", señaló Caldentey.

Entre los sectores más beneficiados de que llegue el verano se encuentran el textil, complementos y calzado, sectores habituales a los que le acompaña el de las nuevas tecnologías.

El secretario general de Huelva Comercio aseguró que el pequeño comercio es uno de los agentes más perjudicados por la inexistencia de una normativa que sea igual para todos en el ámbito de las rebajas. "Estamos acostumbrando al consumidor a una política de promoción comercial continua", algo que "destruye" al comercio y "mucho más" a los pequeños. Asimismo, Caldentey explicó que la flexibilidad y el músculo financiero que tienen las grandes cadenas "no lo tiene el comercio en proximidad".