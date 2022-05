El Hospital Quirónsalud Huelva desaconseja el ayuno intermitente como estilo de vida

La nutricionista del Hospital Quirónsalud Huelva, María Jerusalén Antúnez Pinto, desaconseja la práctica del ayuno intermitente como estilo de vida. Este método nutricional se basa en combinar periodos de ayuno con alimentación.

Según ha indicado el centro hospitalario en una nota de prensa, comenzar el verano en "el peso ideal" es "uno de los objetivos más extendidos y deseados", por lo que en ocasiones se recurre a métodos o prácticas "estrictas" en cuanto a la alimentación pero que "ofrecen buenos resultados en espacios cortos de tiempo".

Así, la nutricionista del Hospital Quirónsalud Huelva ha señalado que el ayuno intermitente se ha convertido en motivo habitual de consulta entre sus pacientes. Se trata de una práctica que combina periodos de ayuno con periodos de alimentación, en los que lo recomendable es seguir una ingesta variada y basada en frutas, verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado y huevos.

Antúnez Pinto ha explicado que durante los periodos de ayuno, el paciente "no puede comer nada", pero "sí mantener la ingesta de líquidos no calóricos, como café, agua y té, con el objetivo de no sufrir deshidratación", al tiempo que ha recordado que también la actividad física "debe practicarse a una intensidad media si queremos obtener unos resultados completos".

En la práctica del ayuno intermitente existen varias modalidades, siendo el más común el basado en periodos de ayuno de entre 8 y 12 horas. El objetivo de este método nutricional es reducir el peso y la grasa corporal, así como otros factores determinantes de la obesidad, factores del tipo cardiometabólicos como la glucosa e insulina, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemía e hipertensión.

En este punto, la especialista ha aclarado que no todas las personas son "aptas" para practicar este método, ya que "si se mantiene en el tiempo puede desencadenar cefaleas, mareos, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad e hipoglucemias". Por ello, considera que ha de ser un profesional quien estudie el caso de cada paciente y "determine qué manera es la adecuada para conseguir una pérdida de peso saludable y mantenida en el tiempo".

Asimismo, ha explicado que en caso de padecer diabetes, algún trastorno de la conducta alimentaria, ansiedad, estrés, trastorno del sueño o estar embarazada o periodo de lactancia, la práctica del ayuno intermitente "está especialmente contraindicada".

De la misma manera, ha apuntado que aquellas personas que sí sean aptas para mantener durante espacios cortos de tiempo un ayuno intermitente, "podrán beneficiarse de la reducción de peso y pérdida de grasa corporal, disminución de la presión arterial, el colesterol y la glucosa", toda vez que ha insistido en que "la reducción de estos parámetros se debe a la restricción calórica y pérdida de peso, no al ayuno en sí".

Por último, la especialista ha apuntado que en las recomendaciones principales que ofrece en su consulta para conseguir un estado nutricional correcto están la de "llevar una dieta muy variada y equilibrada, adquirir unos hábitos nutricionales correctos que eviten vivir haciendo dieta restrictiva, y acudir a profesionales cualificados que orienten y aconsejen sobre el camino a seguir".