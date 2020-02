Hergueta niega que haya "caos" en el Hospital Infanta Elena de Huelva

La directora gerente del Hospital Infanta Elena, Paloma Hergueta, niega que haya “caos” en el centro hospitalario, tal y como denuncian los sindicatos.

Señaló que “este año, precisamente, el Plan de Alta Frecuentación ha permitido que no hubiera caos en las Urgencias, que no hubiera gente esperando, camillas en los pasillos... lo del caos me gustaría que se puntualizara un poco más”.

Según el CSIF, “reina el caos” en todos los aspectos en el centro hospitalario, lo que el sindicato achaca a que “la nueva dirección está compuesta por personas sin experiencia ni conocimiento sobre el funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud”.

Tanto el CSIF como Satse denuncian que no se cubren las bajas.

Respecto a la cobertura de las bajas, Hergueta indicó que “precisamente ahora tenemos mucha más plantilla que la que había el año pasado por estas fechas, si queremos decir que lo utilizamos para cubrir bajas o para otra cosa..., pero realmente hay más trabajadores y eso implica que hay muchos más puestos cubiertos”.

La directora gerente del Hospital Infanta Elena destacó que “fundamentalmente Enfermería es la división que más tiene”.

En cuanto a lo que respecta a los médicos, “hemos intentado aumentar la plantilla y, es verdad, que se han conseguido nuevos facultativos, pero hay dificultad de especialistas y seguimos todavía en la búsqueda”.

Incidió en que se ha contratado más personal de Enfermería que otras categorías “porque es la categoría más importante en el centro, en volumen de contratación y de personal”. Señaló que en la división de Enfermería hay unos 633 profesionales y en la división médica, 165 facultativos.