Horario y recorrido del carnaval de calle y la quema del choco en Huelva

La Federación Onubense de Peñas y Asociaciones del Carnaval, Fopac, invita a todos los medios, aficionados y onubenses al Carnaval de Calle 2024. Este fin de semana volvemos a tener una cita con nuestro carnaval de calle, en la carpa instalada en el Parque Juan Ceada (Parque Zafra).

El viernes 23 de febrero será el gran baile de disfraces, que se celebrará a partir de las 20:00 en el Parque Zafra, en la carpa instalada. Los asistentes podrán divertirse con un DJ que prolongará la sesión de música hasta las 3:00 de la madrugada. Solo hay un requisito para poder asistir: habrá que ir disfrazado.

La Fopac también dará los premios a las agrupaciones ganadoras del Carnaval Colombino 2024, además de disfrutar de sus actuaciones sobre el escenario instalado dentro de la carpa.

El sábado 24 de febrero será la tradicional quema del Choco, con salida a las 20:00 desde el Parque Juan Ceada con el siguiente recorrido: C/ Los Emires, C/ Puerto, Plaza Quintero Báez , C/ 3 de Agosto, Plaza de las Monjas, C/ Méndez Núñez, C/ Plus Ultra, C/ Marina, finalizando en la Plaza 12 de Octubre a las 21:00 horas aproximadamente para proceder a la quema de nuestro cefalópodo.

Una vez finalizada, la comitiva se desplazará a la Carpa del Parque Juan Ceada para continuar con la fiesta amenizada con un Dj hasta las 3:00 de la madrugada.

"Nos gustaría hacer partícipe a todos los aficionados carnavaleros de nuestra ciudad del Carnaval de Calle, potenciando estos actos y manteniendo estos eventos en el calendario fijo de todos los onubenses", han destacado.