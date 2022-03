Historia ufológica de Huelva (2)

Las costas andaluzas de Cádiz y Huelva son muy prósperas en éste tipo de avistamientos y rara es la ocasión en la que no leemos alguna referencia en torno al fenómeno OVNI en éstas. No son pocas las teorías existentes sobre ésta particular preferencia de “nuestros” visitantes por manifestarse en estos lugares y los avistamientos pueden ser verificados en cualquier zona de éstas dos provincias andaluzas, desde Algeciras, Tarifa, Cádiz, Conil, Valdelagrana, la fructífera zona de “El Cobre”, Matalascañas, Almonte, Doñana, Mazagón, Isla Cristina o Huelva capital entre otros muchos.

Es sin duda la revista-boletín gaditana “INVESTIGACIÓN” dirigida por el investigador Francisco Cabrera la que conoce mejor los muchos casos y avistamientos sucedidos en la zona e incluso los que con más profundidad han estudiado el posible origen de toda esta fenomenología en su litoral. En Huelva el fenómeno ha sido estudiado por investigadores de la talla de Moisés Garrido o Ignacio Garzón. Lo que a estas alturas no nos deja ningún lugar para las dudas es de la realidad del fenómeno OVNI en ésta zona del atlántico, independientemente del posible origen que pudiera tener.

Avistamientos en la zona siempre han existido, pero nuestra particular historia comienza a primeros de Septiembre de 1998 (el día 4, viernes, sobre las 21´45 h.-22´00 h.).En ésta fecha un joven matrimonio paseaba al atardecer por la orilla de la playa onubense de Matalascañas, habían decidido ver la puesta de Sol, aquella tarde, que se caracteriza por su belleza. Tras disfrutar de tal espectáculo natural, en el que uno aprecia la grandiosidad de la vida, se dispusieron a pasear de regreso al lugar donde se alojaban en ésta localidad. Caminaban tranquilamente por la orilla de la playa cuando I.D.S (30 años) observó unas curiosas luces en el horizonte.

Llamó la atención de su marido F.J.G. (33 años) para que fuera participe de tan extraña visión. Ambos observaron lo siguiente: “Caminábamos de regreso a casa después de ver la puesta del Sol, al rato de ir de vuelta, a los 10 o 15 minutos, mi mujer me dijo que qué podría ser aquellas luces que se veían a lo lejos. Nos paramos a verlo con tranquilidad y efectivamente aquello se movía como si tuviera una parte dentro del agua (sumergida) y la otra fuera. Yo en un primer momento creía que eran barcas de pescadores faenando y no le dimos más importancia. Pero al rato, mí mujer que es muy observadora, me llamó de nuevo la atención diciéndome que una de aquellas luces se estaba elevando sobre el agua. Aquello ya se salía de lo normal y más cuando las otras luces comenzaron también a elevarse sobre el agua. Era muy fácil de comprobar y las luces eran muy luminosas, era muy evidente que aquellas luces estaban saliendo del agua ya que de ser en principio una especie de medio huevo se comenzaron a transformar al elevarse en un huevo completo. Pasó muy poco tiempo, 2 o 3 minutos, y aquellas luces ya estaban en el cielo a no demasiada altura e inmóviles. Aquello ya no podían ser barcas de pescadores y sinceramente yo no sabía ni sé lo que eran”.

- ¿De qué color eran y que movimiento o ruta siguieron? ¿Notasteis algún ruido o circunstancia extraña?

-Las luces en un principio eran de un color blancuzco, como lo faros de un coche pero más limpia. Hacía buen tiempo y la visión era muy clara. Al poco tiempo comenzaron a moverse lentamente hacia Mazagón (dirección Este tomando como referencia la línea de playa), justo cuando comenzaron a moverse los tonos de las luces comenzaron a cambiar al rojizo (rojo-anaranjado).Era una cosa muy bonita pero se siente miedo sobre todo porque empiezas a recordar las historias de OVNIs de las películas y te intranquilizas, pero aún así estábamos embobados viendo aquello. Cuando comenzaron a alejarse sus colores se alternaban entre el azulado y el rojizo hasta perderse en dirección a Mazagón. No sentimos ningún ruido ni nada extraño, sólo algo de miedo, pero fue muy bonito...

-Crees que pudo tratarse de algún avión o helicóptero o algún artefacto similar? ¿Describieron aquellas luces algún movimiento brusco o trayectoria anómala?

-Respuesta: Aquello desde luego no era ningún avión o helicóptero, ¡aquellas luces estaban y salieron del mar!, de eso no hay ninguna duda. Aquellas luces no podían ser nada de eso. Salieron del mar, se elevaron del agua y se fueron para Mazagón... Yo no sé si pudo ser algún artefacto de otro tipo, pero yo no he oído hablar de nada que vaya por debajo del agua y que luego pueda volar...Las luces no describieron ningún movimiento brusco ni nada de eso, fue todo muy suave, muy tranquilo, muy bonito. Era un lugar retirado del núcleo de Matalascañas y fue todo muy bonito.

El avistamiento se produjo a unos 2 kilómetros de los que se conoce en la localidad onubense de Matalascañas como La Roca o El tapón (Playa de Torre de la Higuera).Se trata de una construcción artificial con forma de tapón o algo similar. El lugar es muy tranquilo y desde luego invita a tomar una larga caminata y poder disfrutar de una bonita puesta de Sol y más en unas fechas tan agradables. Los testigos no tienen dudas sobre su relato y creen que su avistamiento no se puede explicar desde una óptica convencional ya que para ellos está fuera de lo normal.

El 4 de Septiembre de 1998 fue un día tranquilo, con buen tiempo, buena visibilidad y despejado, no había nubes y la temperatura medioambiental alcanzó los 28ºC.Un muy buen día para disfrutar de la playa y un muy buen tiempo. Las circunstancias ambientales no podían influir en el avistamiento y en la visibilidad ya que eran ideales. En la zona no suele haber tráfico aéreo y aún menos tan cercano de los núcleos poblacionales. No obstante, Control de Vuelo de Sevilla confirmó la no presencia de vuelos sobre aquellas zona, trayectoria y altura (aproximadamente a 200 mts., del suelo). El Instituto Nacional de Meteorología, aparte de confirmarnos las condiciones meteorológicas de aquel día nos confirma que no se realizaron pruebas con globos meteorológicos en la zona. Ésta circunstancia ya la descartamos ya que el avistamiento de ésta pareja surgió del agua... El hecho de que nuestros protagonistas observaran tres luces no quiere decir que fueran tres objetos diferentes. Actualmente son frecuentes los avistamientos de naves triangulares con tres puntos de luz en su fuselaje y es posible que éste sea uno de esos avistamientos...

No obstante, en esas fechas se produjo en la localidad onubense de Mazagón un suceso que podría estar relacionado con el avistamiento de nuestros testigos. Según informa a éstas fuentes el presidente de la Asociación Cultural “GALILEO” de Sevilla, Miguel Alcaráz Paredes, a finales del mes de Agosto (día 24) de 1998, se pudo observar en la playa de Mazagón a un extraño ser que deambulaba por la orilla. De aspecto extraño y desconectado de nuestro mundo. Era un ser alto de aspecto humano que fijaba su pérdida mirada en el horizonte atlántico de Huelva. ¿Era un posible humanoide o simplemente un solitario ser humano perdido en meditaciones a la orilla del mar? Eso, de momento, no tiene y creo que no tendrá respuesta...No deja de ser curioso que el avistamiento de nuestra pareja se produjera en una localidad vecina a donde apareció el supuesto humanoide (entre Matalascañas y Mazagón media aproximadamente unos 13 kilómetros) y que precisamente en la localidad de Mazagón se produjera hace dos años la rotura de una conducción de aguas residuales que ocasionó un desastre ecológico en la zona que culminó con la reparación de la conducción y la limpieza de la zona por parte de la Gerencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Aparte de éste desastre ecológico, la zona tuvo una gran controversia al iniciarse las obras del espigón de Mazagón ya que algunos vecinos veían en él una aberración al entorno natural de la zona.