Historia ufológica de Huelva (Primera Parte)

Quiero que me acompañen por una serie de artículos sobre la Ufología histórica en Huelva, casos que no hay que remontarse a hace 80 años para encuadrarlos ahí y que forman parte de ese núcleo de experiencias que, de por sí, deben estar en todo manual de avistamientos en la provincia.

El Parque Natural de Doñana siempre ha sido un imán para los fenómenos extraños. Uno de los avistamientos que más impactó en los testigos fue el que se produjo hace ya unos años en este bello entorno. Exactamente lo avistado por los testigos son extrañas luces con extraños comportamientos y aún más extrañas desapariciones. Los últimos encuentros OVNI registrados en la zona los tenemos localizados en el mismo Parque Natural de Doñana, en la cercanías de la localidad costera de Matalascañas (Huelva) y en la carretera de unión entre la aldea del Rocío (Huelva) y Matalascañas-Mazagón.

¿A qué se deben estos últimos avistamientos? Pues realmente hemos de calificarlos y clasificarlos dentro de los No-Identificados en tanto en cuanto parece que no hay explicaciones razonables que expliquen los mismos. A las horas descritas por los testigos no se produjeron vuelos o aviones en ruta, ni posibles experiencias meteorológicas, ni fenómenos atmosféricos ni astronómicos dignos de ser reseñados.

Por su parte la cercanía de las instalaciones del INTA en Arenosillo (Huelva) muy cerca de Mazagón hacía albergar alguna duda sobre posibles experiencias con prototipos u otros ingenios volantes, en cualquier caso niegan cualquier tipo de experiencia en las fechas y avistamientos que seguidamente se exponen; el segundo avistamiento (16 de Abril) aún está en proceso de investigación. En la noche de 6 de Abril unos jóvenes que se encontraban de camino a la localidad de Matalascañas para pasar unos días allí hasta la mañana del domingo, sobre las 22:00 pudieron observar a las alturas de las Marismas de El Rocío unas extrañas luces que mostraban un comportamiento anormal. Las luces, una de color verdoso y las dos restantes azuladas hacían extrañas maniobras en forma de 8 muy precipitadamente.

A nuestros testigos les llamó la atención, Juan Fernández, Manuel Fernández y José Antonio Cruz observaban las progresiones de aquellas luces, en un determinado momento el trío se alineó y comenzó a progresar linealmente, en un bonito espectáculo, hasta hacer sus luces más intensas, quedar "fundidas" en una sola de tono amarillento y desaparecer sin más de la vista de nuestros testigos. El avistamiento de estas extrañas luces se prolongó por espacio de 6 minutos aproximadamente acompañando a nuestros asombrados testigos desde un poco antes de la aldea del Rocío hasta bien entrada la monótona carretera de Matalascañas. El 16 de Abril dos chicas que se encontraban en el Parque Natural de Doñana realizando radiotracking a conejos fueron sorprendidas / asaltadas por unas extrañas e inquietantes luces. María Jesús Muñoz Morales y su compañera nos comentaban lo siguiente sobre su experiencia: "Somos dos chicas, Teresa y María, que el pasado día 16 de Abril avistamos un Objeto Volante No Identificado en la reserva biológica de Doñana. El avistamiento tuvo lugar a las 01:10 h. de la noche mientras mi compañera y yo realizábamos radio tracking nocturno de conejos. Intentábamos localizar a unos conejos cuando yo (Teresa) ni una estrella que brillaba con mucha intensidad (tipo Venus), al darme cuenta de que Venus no se encontraba en esa dirección volví a reparar en ella e instantes después aquella luz se desplegó en tres luces algo más pequeñas de color blanco. El objeto se encontraba inmóvil con lo cual descarté que se tratara de un avión. Como yo sabía que estaba más cerca de María la avise por los walkies. Mientras tanto aquella luz seguía inmóvil en el mismo lugar y comenzó a extender un resplandor verticalmente sobre esas luces cada vez más intensamente".

Su compañera prosigue: "Yo (María) al mirar hacia el cielo y ver esa "cosa" no supe lo que hacer. No se movía ni hacía ningún ruido (lo que me parecía extraño al estar tan cerca de mi), estaba situado muy bajo ya que el haz de luz se veía perfectamente en los matojos, parecía como si quisiera enfocar algo. Estuvo allí entre 7 u 8 minutos inmóvil y al momento comenzó a moverse lentamente, pasó por encima de mi cabeza y entonces se oyó un ligero zumbido, tenía forma triangular y en su base había una sucesión de luces rojas y verdes. El "objeto" se alejó hacia Teresa y la otra chica perdiéndolo de vista. Al encontrarnos (ya que estábamos separadas alrededor de un kilómetro en triángulo coincidimos en la misma descripción. No sabemos qué es lo que vimos, quizás fuese un avión, aunque nosotras lo dudamos...". Actualmente este avistamiento está aún en proceso de investigación a falta de unas consultas y unas verificaciones con respecto al INTA en Arenosillo (Mazagón-Huelva).

El tercer avistamiento sucedió en la noche del 21 de Abril. Eugenio Díaz y Ángel Barroso se encontraban en la playa de Matalascañas cuando vieron en el horizonte dos luces alejadas entre sí que progresaban en paralelo a la costa y al encuentro. Ambas luces avanzaban en un extraño zig-zag y con una coloración pulsante entre el azul y el verdoso. Al encontrarse ambas luces cambiaron su coloración al rojizo-anaranjado y comenzaron a ganar altura verticalmente sobre el lugar de encuentro. De nuevo se separaron, al cabo de unos 40 segundos, y tomaron la coloración inicial. Tras unos minutos inmóviles comenzaron a moverse lentamente hasta de nuevo encontrarse para definitivamente desaparecer. Ambos jóvenes se quedaron muy contrariados y sorprendidos ante este extraño avistamiento sucedido sobre las 0:20 h.

Nuevamente el entorno de Doñana es protagonista de extraños avistamientos y extraños encuentros con Objetos Voladores No Identificados, OVNIs por definición, que cada año por estas fechas y aprovechando el benigno clima de estas latitudes parecen tomar tan bello lugar. Los avistamientos en la zona se producen todo el año, siendo una zona semi-caliente para la ufología andaluza, sólo hay que acudir al lugar y tener una adecuada red de informadores, si bien es cierto que las bondades de la temperatura cuando llega esta estación hace que la gente pase más tiempo fuera, en playas, campings y otros lugares de entretenimiento y estén más pendientes de los que sucede en nuestra cúpula celeste. A buen seguro tendremos más experiencias OVNI en la zona en los próximos meses.