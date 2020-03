La Hermandad de Emigrantes organiza una exhibición ecuestre para el 22 de marzo

Los viernes por la noche en la capilla de la Hermandad de Emigrantes se viven sensaciones irrepetibles. El primer viernes de mes los hermanos y devotos acuden la Eucaristía, que oficia el director espiritual de la entidad, José Manuel Barral, y que en esta ocasión contó con la intervención musical del coro de la hermandad.

Barral habló en su homilía de “perdón”. Recordó que estamos en tiempo de Cuaresma, “periodo para la reflexión, de reconciliación y consenso entre los hermanos”. Tras la misa y el canto de la Salve, la hermandad reconoció el trabajo que vienen realizando la mayordomía, así como los colaboradores de ésta, de ahí que se le entregara un presente a: José Antonio Polo, Antonio Barneto, Alejandro Veras, Joaquín Abellán, Inma Blanco y Enrique Cordero.

El silencio y los sentimientos se apoderaron de los cientos de corazones que abarrotaron la capilla de Emigrantes al escuchar las sevillanas del grupo puntaumbrieño Azalea, formado por las hermanas Nuria y María José Camacho, acompañadas por José Carlos González a la guitarra, interpretaron las sevillanas El espejo de un sentimiento y Reina y Pastora, compuestas por José Carlos.

Pero la velada tenía reservada el colofón a una noche mágica, nada más que escuchar esas primeras notas altas y ese torrente de voz de Nuria y María José al rezar cantando una versión suya de la Salve, que interpretaran Los Romeros de la Puebla, un río de amor a la Virgen del Rocío recorrió el templo de Emigrantes.

Tras finalizar esta eclosión de sentimiento tuvo lugar la presentación de la exhibición ecuestre, que organizada por el hermano mayor de la romería de 2020, José Antonio Ortiz, se celebrará el próximo 22 de marzo, a las 12:00 en la Escuela Hípica de Huelva, en homenaje a la figura del siempre recordado y admirado Manuel Bermúdez Coronel García.

El hermano mayor señaló que “en esta ocasión no traigo nada escrito, hablo con el corazón en la mano. Manolín es el espejo donde mirarse, junto a mi padre, mis tíos y otros muchos que disfrutan de las marismas eternas”, añadió que “de todos ellos he mamado y aprendido todo lo soy, aún me quedan dos años como alcalde de carreta y sólo espero poner en práctica todo lo que ellos me enseñaron”.

El acto contó con la presencia de Cinta, esposa del homenajeado, y de sus hijos Cinta y Lolo.