La Virgen de la Cinta presidirá el rosario de la aurora en el claustro del santuario

Por segundo año consecutivo la imagen de la Patrona de Huelva no bajará desde su santuario del Conquero a la catedral de la Merced. No obstante, la Hermandad de la Cinta no quiere perder el tradicional acto del rosario de la aurora, el rosario procesional de la bajada de la Virgen Chiquita al centro de la ciudad, y éste se realizará este domingo en el claustro del santuario.

La Hermandad de la Cinta celebrará, al alba, en el claustro del templo, la santa misa en honor de la Patrona de Huelva, que será oficiada a las 7:30 por el rector del santuario, Andrés Vázquez. La imagen de la Virgen Chiquita se trasladará hasta la puerta principal de la iglesia, donde se habilitará un altar, y se podrá ver al fondo el mural de la Patrona de Huelva. Durante la misa le cantarán los campanilleros.

Al término de la eucaristía se rezará el rosario de la aurora con el acompañamiento tradicional de sus campanilleros. La Patrona de Huelva quedará expuesta a la veneración de los hermanos, devotos y fieles hasta las 12:00, finalizando los cultos con el rezo del Ángelus.

Normalmente el tercer domingo de agosto tiene lugar la bajada de la Virgen desde su santuario hasta la Catedral de la Merced y en esta ocasión coincide con la festividad de la Asunción. La santa misa de la solemnidad de la Asunción de la Virgen se celebrará a las 10:30 también en el claustro ante la imagen de la Patrona de Huelva.

Desde la hermandad subrayan que en cumplimiento de las normas de prevención frente a la pandemia, el culto se celebrará con las medidas de protección y aforo legalmente establecido.

Puesto que la imagen de la Virgen de la Cinta no bajará a la ciudad, el rosario de la aurora será el preámbulo de los actos de la novena así como de la función principal, que se celebrarán en el santuario del Conquero.