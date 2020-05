Héctor Garrido invita a disfrutar de la muestra virtual ‘The end of the sky’

The end of the sky (El final del cielo) es la nueva exposición virtual del fotógrafo Héctor Garrido, una muestra en la que aunque llevaba varios años trabajando “es la especial situación derivada de la pandemia mundial de Covid-19 , la que me impulsa a construir toda una arquitectura virtual en torno a mi obra, para que su exhibición y disfrute por parte del público no tenga que conllevar, forzosamente, una construcción física, con todo el gasto de materia prima y energía que eso conllevaría”.

De ese modo, comienza a diseñar un conjunto expositivo virtual, que contiene: una exposición en galería virtual 3D, de acceso completamente gratuito; un libro/catálogo, que puede ser hojeado y la posibilidad de la adquisición física por parte de coleccionistas, galerías, museos y particulares tanto de la obra exhibida en la exposición, como del libro (en papel o en ebook).

Garrido destaca que sólo se produce físicamente aquella obra que es adquirida. “O sea, no hay una edición de miles de ejemplares de libros esperando en un almacén a que alguien los compre. Se van imprimiendo conforme se producen las ventas. Eso encarece un poco el producto, pero también lo hace más exclusivo y único”.

The end of the sky está compuesto por un conjunto de imágenes “tomadas desde la atalaya maravillosa que me ofrece el avión con que trabajo habitualmente. Es una forma de ver el mundo muy personal, encuadrando pequeñas porciones que, a mi modo de ver, lo contienen todo para expresarse completamente”.

El fotógrafo indica que este proyecto “tiene su punto de inspiración en un libro de fotografías que cayó en mis manos cuando apenas tenía veinte años y que me atrapó para siempre”. Se trata de The end of the game, de Peter Beard. “Las fotografías, el diseño y el espíritu de ese libro y de ese fotógrafo removieron profundamente todo mi universo creativo y abrieron nuevas vías para explorar en mi imaginación”.

Durante el pasado mes de abril, en los días en que estaba terminando de armar este nuevo proyecto, The end of the sky, recibió la noticia “de la desaparición de Peter Beard, el autor de aquel maravilloso The end of the game. Había salido de su casa a pasear y nadie tenía noticias suyas desde hacía semanas. Yo, por mi parte, trabajaba en esos días, intensamente, en el proyecto, al tiempo que buscaba noticias de Peter”.

Finalmente apareció, el día antes de la inauguración virtual de la exposición, tras tres semanas desaparecido. “Fue encontrado muerto en un bosque. Como los elefantes africanos que él tan maravillosamente retrató, había sentido la cercanía de la muerte y se había marchado a morir en solitario”. A Peter Beard dedica Héctor Garrido el proyecto The end of de sky.

La exposición, a la que se puede acceder a través de la web www.hectorgarrido.com, está conformada por diecinueve imágenes, que se presentan en quince cuerpos, siendo seis de ellos dípticos y siete fotografías individuales.

Predomina el formato vertical (todos los dípticos son verticales). El autor comenta que “en el comisariato de le exposición se ha trabajado en el diálogo entre las fotografías. Son como ocho capítulos narrativos en los que siete son dípticos y un gran cajón que reúne las fotografías individuales, todas ellas realizadas desde un concepto estético único”.

La mayor parte de las fotografías se realizaron en los últimos dos años, “aunque he querido rescatar algunas imágenes anteriores que realmente completaban la narración”.

Muchas de las fotografías son de la provincia de Huelva, “aunque desde una visión aérea, cenital, que logro volando durante muchas horas en un pequeño avión de cuatro plazas”.

Garrido manifiesta que su mayor preocupación, desde el punto de vista personal, profesional y artístico, “es la preservación de un medio ambiente sano, que asegure indefinidamente nuestra presencia en condiciones dignas en este hermoso planeta que nos tocó en suerte” y su obra siempre busca entablar un diálogo entre el hombre y la naturaleza.

Para poder entablar este diálogo “utilizo las claves expresivas de la propia naturaleza en paisajes prístinos y en paisajes antropizados, humanizados. Es como rescatar, extraer del paisaje, pequeñas citas literarias, pequeños microrelatos, que nos están contando historias completas”.