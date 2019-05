Hacienda ya ha devuelto más de 25 millones de euros a los onubenses

Desde que el pasado 2 de abril se abriera la vía para presentar la declaración de la renta por el método no presencial , la Agencia Tributaria ya ha devuelto más de 25 millones y medio de euros a los onubenses. Son datos del Ministerio de Hacienda actualizados al día 3 de mayo, cuando la delegación provincial de Huelva había contabilizado ya un total de 78.756 declaraciones presentadas. En la anterior actualización de la Agencia Tributaria, el pasado 17 de abril Huelva ya registraba un incremento del 21,17% en relación a declaraciones presentadas (53.248) con respecto al mismo periodo que el ejercicio anterior, cuando se registraron 43.944.

La presentación presencial comienza el próximo martes 14

Los onubenses que vayan a presentar su declaración de la renta del pasado ejercicio de manera presencial podrán hacerlo desde el próximo día 14 en las distintas oficinas de la Agencia Tributaria, así como en las entidades financieras colaboradoras. También se puede realizar, desde las vías no presenciales, como son el portal de la Renta 2018 (www.agenciatributaria.es); la aplicación móvil y el Plan Le Llamamos –declaraciones confeccionadas telefónicamente– (estas dos vías están limitadas por perfiles: fundamentalmente, rendimiento del trabajo, capital mobiliario, imputaciones de rentas inmobiliarias y ventas de fondos de inversión sujetas a retención); y por banca electrónica y telefónica, y en cajeros automáticos, pero solo para declaraciones que sean para ingresar.

La presentación de la declaración de la renta estará disponible hasta el próximo 1 de julio y solo hasta el 26 de junio si se domicilia el pago, con cargo el 1 de julio, según informó la propia Agencia Tributaria.

El Ministerio apuntó que, de nuevo, la agilización de las devoluciones en el primer tramo de la campaña “está directamente vinculadas con la aceleración de las presentaciones”, que viene facilitada por la anticipación de los servicios de asistencia, las mejoras por la vía de internet y el nuevo impulso de la aplicación móvil, entre otras cuestiones.

También hay que tener en cuenta que hay personas que no están obligadas a realizar la declaración. En términos generales, apuntó la Agencia Tributaria, “no están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones), o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite es de 12.643 euros anuales”. Estos límites también son válidos para no declarar si el contribuyente cuenta con dividendos, intereses y ganancias patrimoniales sometidos a retención con un tope conjunto de 1.600 euros, entre otras cuestiones.