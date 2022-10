La Guardia Civil ha investigado a un varón por varios delitos de estafa por Internet en Huelva

La Guardia Civil en La Rioja, en el marco de la operación Alfatrach, ha investigado a un varón de 21 años, natural de Marruecos y residente en la localidad riojana de Alfaro, como presunto autor de 27 delitos de estafa perpetrados a través de internet. Este individuo posee historial delictivo y una dilatada experiencia en la comisión de estafas a través la red.

La operación se inició en enero del 2021, tras la interposición de varias denuncias en el Puesto de la Guardia Civil de Alfaro, en las que los perjudicados manifestaron haber sido estafados durante la compra de diferentes artículos anunciados en conocidos portales de compraventa de internet.

Agentes del Edite y el Equipo @ pertenecientes a la UOPJ de la Guardia Civil en La Rioja, especializados en investigaciones de ciberdelincuencia, en colaboración con agentes del Puesto de Alfaro, analizaron la documentación aportada en las denuncias, constatando como el autor de las estafas, iniciaba su actividad delictiva mediante la inserción de anuncios en conocidas plataformas de Internet para vender smartwatch, video consolas, Thermomix, llantas de vehículos, etc., a precios muy inferiores a los del mercado para atraer rápidamente la atención de posibles compradores.

Cuando las víctimas se interesaban por los artículos ofertados, el estafador les transmitía una falsa sensación de fiabilidad y confianza, convenciéndolas para que realizaran el pago por adelantado mediante diferentes métodos -Bizum, transferencias, etc.-. Una vez se materializaba el pago, el estafador no enviaba los artículos y no atendía los requerimientos de los compradores.

Con el avance de las actuaciones se pudo comprobar que el estafador llegó a utilizar un total de 6 cuentas bancarias y cuatro líneas de telefonía móvil para perpetrar su actividad delictiva. Además, se constató que las cuentas bancarias habían recibido transferencias por importe de 6.000 euros, provenientes de diferentes estafas denunciadas a nivel nacional, y que el dinero había sido extraído de manera presencial en sucursales y cajeros automáticos de La Rioja.

Una vez identificado el estafador agentes del Equipo@ establecieron un dispositivo de búsqueda, que culminó con su localización e investigación como presunto autor de 27 delitos de estafa perpetrados en 18 provincias españolas: A Coruña (1), Badajoz (1), Burgos (1), Cantabria (1), Ciudad Real (1), Granada (1), Huelva (1), La Rioja (4), Lugo (1), Madrid (1), Málaga (1), Murcia (1), Navarra (2), Pontevedra (2), Salamanca (1), Sevilla (2), Valencia (4), Zaragoza (1).