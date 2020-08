Detenidas tres personas por estafas en alquileres en El Rompido y Nuevo Portil

Tres personas, una de ellas menor de edad, han sido detenidas por la Guardia Civil por un delito continuado de usurpación de identidad y de estafas inmobiliarias a través de la red.

La investigación de la Benemérita se inició cuando se puso en conocimiento de la supuesta estafa que había sufrido una perjudicada, tras realizar una transferencia bancaria de 300€, en concepto de anticipo de alquiler de una vivienda vacacional, anunciada en internet en el núcleo de Nuevo Portil- Cartaya.

Días después, los agentes tuvieron conocimiento de hechos similares respecto a una vivienda que anunciaba igualmente su alquiler por la red, esta vez en El Rompido, en la que casualmente, habían utilizado la identidad de la perjudicada anterior figurando como autora del anuncio, pero con la particularidad de que, en ambos hechos, coincidía cuenta bancaria y teléfono de contacto del supuesto arrendador.

En el trascurso de las investigaciones, los agentes averiguaron que el autor intelectual de los hechos se alojó con anterioridad en una de esas viviendas, de cuya estancia al parecer extrajo fotografías que luego utilizaba de reclamo publicitario en la red para realizar las estafas.

Además, esta persona utilizaba la cuenta bancaria de un tercero a cambio de una comisión para recibir los anticipos de los alquileres estafados, siendo extraído el dinero en efectivo por un menor de edad que entregaba el dinero a su madre biológica y ésta a su vez al autor de los anuncios. Por todo ello, el pasado lunes la Guardia Civil procedió a la detención de las tres personas relacionadas con las estafas, pasando a disposición judicial junto con las diligencias instruidas.

Hasta el momento, se estima un importe estafado de 5.000 €, no obstante, las investigaciones aún no han sido finalizadas y dicha cantidad puede aumentar a lo largo de su desarrollo. Las investigaciones continúan siendo desarrolladas por el Puesto principal de la Guardia Civil de Cartaya, no descartándose más perjudicados por hechos similares.