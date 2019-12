La Guardia Civil interviene 1.300 artificios pirotécnicos en San Juan del Puerto

La Guardia Civil ha intervenido 1.300 artificios pirotécnicos de la categoría F2 envasados en 13 cajas. El pasado domingo los agentes inspeccionaron diferentes puestos comerciales en el macro-mercadillo de San Juan del Puerto con la consiguiente propuesta de una sanción administrativa a uno de los comerciantes por infracción a la normativa de seguridad ciudadana.

Las actuaciones se llevaron a cabo dentro de los diferentes Dispositivos Operativos que se desarrollan en la provincia de Huelva por agentes especialistas en Inspecciones Fiscales en establecimientos comerciales así como los mercadillos ambulantes para evitar la venta ilegal de artefactos pirotécnicos que proliferan especialmente en esta época del año.

En relación a ello, la Guardia Civil ha emitido una serie de precauciones a la hora de comprar y manipular estos productos. De este modo, aconsejan adquirir los productos en establecimientos autorizados y que no presenten imperfecciones en envolturas o mechas; utilizar la pirotecnia siempre al aire libre y en lugares despejados; sostener el artefacto con la punta de los dedos, nunca en el interior de la mano y procurar no introducirlo en ningún tipo de recipiente; no manipular un producto que no explota, apagar con abundante agua, mantenerse lejos y nunca gastar bromas a personas que podrían sufrir graves daños por quemaduras; y evitar que los niños manipulen los artefactos, y si lo hacen deberá hacerse siempre bajo la supervisión de un adulto. Su venta está prohibida a menores de 16 años para la categoría F2.