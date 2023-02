Gran repertorio de agrupaciones para contrarestar las frías noches de semifinales en el Gran Teatro

Martes, ni te cases ni te embarques. Con más frío que cazando pingüinos así que voy más abrigado que un oso polar con una trenka, menos mal que con el calor humano que desprende la sala de butacas estaré un poco mejor. Otra decepción, cuando llego hay menos gente que en la boda de Adán y Eva, así que lo de las semifinales es para hacérselo mirar, mejor ampliar el número de días y que los güenos canten dos días, en preliminar y la final. Yo no sé cuanto costará abrir el Gran Teatro pero si lo tuviera que pagar la FOPAC seguro que pensaba lo que estoy diciendo.

La gente de la radio está dando el cayó aunque para ellos todo es mu bonito, no sé mojan, si yo contara lo que dicen fuera de antena, pero me amparo en el secreto profesional. Otros que saben tela de esto son los que curran aquí, los funcionarios del Ayuntamiento y los que la FOPAC pone a disposición de los grupos. Que gran trabajo, siempre pendientes y tranquilizando al personal por si el montaje del atrezzo tuviera algún defecto. Ole por ellos aunque muchas veces no se como se aguantan cuando llega algún entreao y les dice - así no, ¡oju que masca le pegaba!.

El primer grupo está en las tablas, To pa mi agrupación que se coló en semifinales e intentó divertir al personal. Desde Ayamonte la comparsa monstruos destacar sus letras de pasodobles y el compromiso del autor con todo. Desde Valverde Los muchachos del Tinder, murga cuartetera como ellos se califican, estuvieron entretenidos sobre todo para los abonados del teatro que hasta tuvieron su pasodoble.

Los lagrimistas comparsa sevillana que llegó a conectar con el poco público. Y para cerrar la noche Los agarraos, divertida murga hicieron un buen pase. Me estoy pareciendo a la gente de la radio. Mañana más.

Las actuaciones

Los agarraos. Modalidad: Murga. Localidad: Punta Umbría. Tipo: Virgen dando caña. Del los pasodobles destacar el dedicado al amigo juanfran, uno le los carnavaleros que están para todos los grupos. Cuplés:

El primero a los carnavelos antiguos pero si hay que darle la insignia de oro al chaqueto rojo de diego arenas; el segundo también tiene el mismo final. Buenos cuples. Popurrí: En el popurrí siguen con su cachondeo, hacen que el poquito público que queda en la sala no se aburra, todo un logro. Tuvieron un pequeño percance pues uno de los guitarras tuvo un ataque de tos, nada que no se pueda arreglar con un poco de agua.

Los lagrimistas. Modalidad: Comparsa. Localidad: Sevilla. Pasodobles: El primero un homenaje al concurso. Dan las gracias por lo bien que se portan con todos los grupos de la gente de Huelva e incluso la organización. El segundo a algún autor que Falla. Cuples: La tanda de cuplés como son los de una comparsa, sosos y si encima el estribillo es a su tierra pues se han coronao, acaban de matar a los pocos que estaban en la sala. Popurrí: Más de lo mismo, siguen en sus trece.



FP. Los del tinder. Pasodobles: Uno, buscando una solución para lo de Marta del Castillo. Muchos piensan lo mismo, lo único es que el autor lo hace copla. Dos, precioso pasodoble a los abonados al concurso, a los que nunca fallan y están siempre. Grandes ellos y los abonados. Cuplés: Buena tanda de cuplés. A destacar el cambio del estribillo, saben currárselo. Popurrí: Su plato fuerte, lo saben y lo explotan. Buen pase aunque creo que para cantar el sábado le van a faltar cositas. Siguen con su popurri y sus diálogos, graciosos , su línea es la correcta.

Los monstruos. Comparsa: Ayamonte. Fuerza y afinación y elegancia a la vez, ese tono tenue le da juego al tipo. Pasodoble: Uno, a los miedos y fobias que tienen que pasar los niños que aún sabiendo cual es su identidad los demás no se la aceptan. Duro pero real como la vida misma. Muy buen montaje con una armonía envidiable. Dos, dura crítica al presidente de la Junta por el abandono a Huelva y por prestar su apoyo a Sevilla para la concesión de la Agencia espacial. Cuplés: Un los dos cuples con la misma temática, un pelin verdes pero con elegancia, no lo dicen, pero se le entiende todo. Popurri: Interpretan el popurri quizas demasiados relajados, eso al final pasa factura, a veces la confianza no es la mejor compañera.

To pa mi. Murga: Punta Umbría. La presentación sigue con la misma tónica, destacar en segundo pasodoble dedicado las maravillas que tiene la provincia de Huelva pero no sólo en el exterior sino lo que tenemos enterrado y por culpa de alguien no dejan que lo desenterremos. Cuplés: Los cuples graciosos y con su mijita de picante. Popurrí: El popurri es donde se vienen arriba.